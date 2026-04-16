Образование Общество

Знатоки ИТ-экосистем: зачем бизнесу нужны аналитики

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Конкурентные зарплаты и востребованность на рынке труда. ИТ-компаниям, банкам, маркетплейсам, операторам связи и другим видам бизнеса нужны аналитики для создания и развития экосистем. Как осуществляется их подготовка? Какими знаниями и навыками должны обладать такие специалисты? Насколько они востребованы на рынке и на какую зарплату могут рассчитывать? Об этом "Цифре" рассказала доцент кафедры прикладной информатики ПГУТИ Елена Матвеева.

Как поступить

Фото: предоставлено Еленой Матвеевой

Подготовку аналитиков университет осуществляет в рамках магистерской программы "Цифровизация управления экосистемами". Поступить на это направление может любой студент, окончивший бакалавриат по ИТ-направлениям. Достаточно пройти собеседование. Проверяются знания, связанные с проектированием и разработкой информационных систем. Вопросы опубликованы на сайте университета.

По словам Елены Матвеевой, программа востребована как у бакалавров ПГУТИ, так и других вузов. Набор на поток достигает 25 человек. Студентов привлекает возможность изучить прикладные решения, а не только теорию.

Процесс обучения организован таким образом, чтобы его было удобно совмещать с работой. Занятия проводят по пятницам и субботам, а учебный материал дают циклами: изучив один предмет, студенты переходят к другому и так далее. Применяется и система дистанционного обучения Moodle (Мудл). При этом все лекции доступны в формате видеороликов.

Акцент на персонализированное обучение

В рамках программы студенты изучают такие предметы, как "Информационное общество и проблемы прикладной информатики", "Программное обеспечение для организации взаимодействия", "Методологии и технологии внедрения систем корпоративного управления", "Экспертные системы (техника и технология проектирования)" и "Проектирование баз данных и баз знаний". Также они получают знания по разработке архитектуры систем, особенностям взаимодействия бизнеса и информационных технологий.

Особое значение имеют практические занятия. На основе предлагаемых параметров студенты занимаются построением архитектуры информационных систем, в том числе с включением элементов искусственного интеллекта. Как правило, задания выдают по тематике, связанной с магистерской диссертацией учащегося, чтобы обеспечить более персонализированный подход в обучении.

"Полученные знания и навыки дают ребятам возможность максимально использовать весь потенциал цифровых технологий для повышения конкурентоспособности компании. Ориентация идет на прикладные решения и управление экосистемами цифрового предприятия и другими новыми моделями бизнеса. Важно научиться выстраивать грамотную коммуникацию, системно мыслить и понимать методологию ведения процессов", — объяснила Елена Матвеева.

Например, бизнес-аналитики работают с клиентами, выявляют их потребности и пожелания, все это документируют и обобщают. На основе собранной информации они в тесной связке с программистами выстраивают необходимую для того или иного предприятия систему.

Схожий формат работы у системных аналитиков. Они выявляют потребности компании по внедрению ИT-решений, создают соответствующие технические задания для команды разработки и следят за внедрением проектов, чтобы минимизировать риски и сбои. Продуктовые аналитики имеют дело с такими параметрами, как пожизненная ценность клиента, отслеживают количество посетителей сайта, приток и отток клиентов, их возвращаемость.

Познать все эти и другие нюансы работы аналитиков магистрам удается в том числе благодаря активному участию представителей бизнеса в процессе обучения. Среди партнеров кафедры — "Три С: Сети Системы Сервис", "Хоулмонт", "Интегра-С", "Почта России" и другие компании.

"Они заинтересованы в том, чтобы специалисты после выпуска из вуза как можно быстрее могли включиться в работу, знали существующие на рынке тенденции, новые инструменты и технологии. Поэтому они проводят на базе ПГУТИ лекции и практические занятия для студентов, организуют для них конкурсы и принимают участие в наших научно-технических конференциях", — рассказала доцент.

Работа с высоким доходом

По словам Елены Матвеевой, выпускники магистерской программы могут работать как аналитиками, так и руководителями проектов в области информационных технологий и разработки программного обеспечения. Такие специалисты востребованы в различных организациях, но в первую очередь — в ИТ-компаниях, которые занимаются проектами с большими данными и искусственным интеллектом, в банках и у операторов связи.

Предлагаемый уровень дохода — конкурентен. По итогам 2025 года средняя зарплата аналитика на рынке составила 175-250 тысяч рублей, а максимальная достигла 350 тысяч рублей.

Гид потребителя

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

