"Призвание — учить!": в Самарской области стартует конкурс для педагогов

Конкурс проводят ежегодно для поддержки профессионального развития талантливых педагогов. В этом году общий призовой фонд для 45 победителей — учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения и педагогов-психологов — 9 млн рублей.

Впервые министерство образования Самарской области и фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова провели конкурс "Призвание — учить!" в 2024 году. Организация и проведение конкурса в Самарской области стало возможным благодаря соглашению между региональным правительством и благотворительным фондом "Эмпатия". Сотрудничество организовано по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Цель конкурса в том, чтобы поддержать работников всех уровней образования в их профессиональном и творческом развитии. Победителей фонд награждает денежными призами: в 2026 г. выплаты увеличены до 200 тыс. руб. каждому.

Всего будет названо 45 победителей в 15 номинациях, охватывающих все направления педагогической деятельности: от учителей-предметников до руководителей образовательных учреждений. В этом году добавлены специальные номинации.

Для участия в конкурсе, помимо информации о текущей работе и достижениях, участники подготовят педагогические эссе о своих профессиональных ценностях и взглядах на задачи образования, а также видео с фрагментом урока или мероприятия.

Заявки на участие в конкурсе можно будет подать в АИС "Кадры в образовании. Самарская область" с 21 сентября по 4 октября 2026 года. На летние месяцы рассчитан подготовительный этап — формирование конкурсных материалов участников. С 24 августа по 20 сентября пройдут консультации с организаторами по наполнению и оформлению заявок.

"Уже в третий раз педагоги Самарской области представят свои профессиональные достижения в региональном конкурсе "Призвание — учить!", который мы проводим совместно с благотворительным фондом "Эмпатия". Это хорошая возможность продемонстрировать успешные практики и обменяться бесценным опытом и знаниями. Приглашаю наших педагогов принять участие в конкурсе и желаю успеха!" — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Победителей конкурса поздравят и наградят на торжественном мероприятии во второй половине ноября 2026 года.

Подробная информация для участников — на сайтах министерства образования Самарской области и благотворительного фонда "Эмпатия" .