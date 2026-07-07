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Образование Общество

"Мультигений": в Самаре провели конкурс для одаренных детей

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2020 года ежегодно более 5 тыс. школьников 4-6 классов Самарской области участвуют в региональном интегрированном индивидуальном конкурсе "Мультигений", проводимом Самарским региональным центром для одаренных детей. Конкурс помогает выявлять и поддерживать талантливых школьников, интересующихся сразу несколькими направлениями знаний в математике, естествознании, филологии и основах общественных наук и позволяет им показать свои способности в комплексном формате.

Фото: Региональный Центр для одарённых детей

Конкурс "Мультигений" ориентирован на развитие у участников нестандартного мышления, самостоятельности и умения применять знания из разных областей на практике. Школьникам предлагаются задания, требующие не только хорошей подготовки по предметам, но и логики, креативности, внимания и широты кругозора. Такой подход к разработке заданий позволяет увидеть не узкого отличника, а по-настоящему разносторонне развитого ребенка.

По словам организаторов, конкурс становится важной частью системы работы с одаренными детьми в регионе, помогая раскрывать потенциал участников, формировать у них уверенность в собственных силах, интерес к углубленному обучению и стремление к новым достижениям. Для педагогов и наставников "Мультигений" служит хорошим инструментом для оценки сильных сторон ребенка и выбора дальнейшей траектории развития.

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