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Образование Общество

Руководители "Т Плюс" оценили выпускные работы студентов Политеха

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители руководства "Т Плюс" вошли в состав экзаменационной комиссии Самарского Государственного технического университета. Защиту выпускных квалификационных работ студентов теплоэнергетического факультета оценивали заместитель генерального директора "Т Плюс" по производству — главный инженер Александр Гришатов, директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Будущие энергетики представили самые разнообразные проекты, связанные с повышением эффективности и надёжности работы действующих электростанций и котельных Самарской области. В их числе модернизация Самарской ТЭЦ термоакустической установкой, повышение экономичности работы котельного оборудования на Новокуйбышевской ТЭЦ-2, широкое применение газотурбинных технологий и создание цифровых "двойников" станционных агрегатов для тестирования оптимальных режимов работы.

По итогам защиты Александр Гришатов отметил, что выпускники продемонстрировали высокий уровень подготовки, а их дипломные работы рассматривали актуальную для отрасли тематику.

"Т Плюс" давно и плодотворно сотрудничают с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию СамГТУ, а в шестом корпусе университета работает специализированная аудитория "Т Плюс", где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.

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