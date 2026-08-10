1364 учреждения образования в Самарской области уже прошли приемку к новому учебному году

В понедельник, 10 августа, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, проанализировали готовность системы образования Самарской области к учебному году.

"До начала нового учебного года остается три недели. Подготовка образовательных учреждений выходит на финишную прямую. В июне мы уже подробно рассматривали ход этой работы, отдельно определили проблемные объекты, закрепили персональную ответственность. Работа ведется в достаточно серьезном режиме, но всегда есть возможность, так как три недели впереди, ее усилить, решения новые принять", — отметил глава региона.

На капитальный ремонт образовательных организаций в этом году в областном бюджете предусмотрено 3 млрд 435 млн рублей. Как доложил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, на 39 объектах ведется ремонт "под ключ", на 243 — устраняются предписания надзорных органов и проводятся работы по повышению эксплуатационных характеристик. Приемка учреждений уже идет, к настоящему моменту приняты 1364 объекта, 869 находятся в стадии оценки.

По пяти объектам на данный момент фиксируется отставание от графика работ. Это школа в селе Мокша Большеглушицкого района, школа № 2 в селе Большая Черниговка Большечерниговского района, школа № 9 Новокуйбышевска, третий корпус школы № 47 Тольятти и детсад "Сказка" в Сергиевском районе. Еще на двух объектах работы продолжатся после 1 сентября — это школа № 1 в Большой Черниговке (на ее базе проводились ОГЭ и ЕГЭ, был организован летний лагерь, поэтому ремонт начался в июле) и детсад в селе Печерское Сызранского района (здесь потребовалось время на экспертизу в части усиления фундамента, к работам приступили в конце июля). Завершат работы по этим двум объектам к 1 ноября.

По нацпроекту "Молодежь и дети" было закуплено более 19 тысяч единиц нового оборудования для кабинетов физики, музыки, изобразительного искусства, обновлен библиотечный фонд, учебники истории. В 72 школах реализован проект "Лица героев": на стены нанесены изображения героев спорта, ученых, деятелей искусства, защитников Отечества. Этот проект продолжится.

В организации школьных перевозок в новом учебном году будут задействованы 659 автобусов — подвоз необходим 17100 учащимся. По словам Виктора Акопьяна, на замену транспорта, который к концу 2026 года отработает свой ресурс, поступят 59 новых школьных автобусов.

По итогам доклада министра губернатор обратил внимание на планы капремонта образовательных учреждений на следующий год. "С учетом того, что следующий год будет менее объемным по ремонту, надо при необходимости принимать индивидуальные решения по объектам капитального ремонта, которые уже требуют усиленного вмешательства", — сказал Вячеслав Федорищев.

Он поручил правительству проработать возможность предложить социально ответственным предприятиям программу софинансирования капитального и текущего ремонта школ. Глава региона отметил как пример практику Тольятти, где за каждой школой закреплено предприятие, которое осуществляет методологическую поддержку, инфраструктурную. "Можно взять это за пример и предложить такую систему для всех наших районов", — подчеркнул губернатор. При этом акцент необходимо сделать на тех школах, которые показывают лучшие результаты.

По ситуации с "отстающими" объектами доложили руководители на местах, принимаются меры к тому, чтобы к 1 сентября учреждения были готовы, каждое поставлено на контроль. Не погружен в проблематику по своему объекту — детскому саду — оказался глава Сызранского района Владимир Егоров, потребовались дополнительные пояснения от его заместителя.

Завершая обсуждение этого вопроса, Вячеслав Федорищев дал поручение заместителю губернатора — руководителю администрации губернатора Самарской области Антону Емельяненко: "Пригласите коллег к себе — и главу, и первого заместителя — и с учетом достаточно хорошей погруженности и компетентности первого заместителя решения выработайте и мне доложите".

О работе по контролю за устранением нарушений по предписаниям доложила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. Такие предписания со сроком до 1 сентября 2026 года получили 379 школ. Основная часть замечаний связана с ремонтом и внутренней отделкой учебных помещений, пищеблоков, спортивных залов и вспомогательных помещений. Также на контроле оснащение столовых, обеспечение горячего водоснабжения, питьевого режима, освещения, санитарных узлов, учебной мебели, систем вентиляции, благоустройства территорий. Контроль исполнения ведется на основании отчетов образовательных организаций с приложением подтверждающих документов и фотоматериалов. На сегодняшний день в полном объеме исполнено 405 предписаний, или 82%. По словам руководителя ведомства, сроки позволяют исполнить все предписания до начала учебного года.

Также заслушали доклад и. о. начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексея Степанова об обеспечении пожарной безопасности. По его словам, статистика свидетельствует о значительном снижении числа пожаров в образовательных учреждениях по сравнению с прошлым годом. За истекший период 2026 года зарегистрировано два пожара в школах и один в дошкольном учреждении. Причиной в одном случае послужила шалость детей с огнем, в двух других — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Предписание органов государственного пожарного надзора на сегодняшний день имеют 153 дошкольных, 158 общеобразовательных и 33 профессиональных образовательных организаций. Обозначены нарушения, связанные с частичным отсутствием, неисправностью или ненадлежащим техническим обслуживанием систем противопожарной защиты, несоответствием эвакуационных путей и выхода. В текущем году устранено 88 предписаний, содержащих более 400 нарушений требований пожарной безопасности. Органам местного самоуправления предложено разработать и утвердить целевые программы по финансированию мероприятий, в том числе направленных на замену системы противопожарной защиты. "Данную работу муниципальных образований считаю необходимым продолжить и завершить. В целом, работа по приведению объектов образования в соответствие с требованиями пожарной безопасности и подготовке к новому учебному году идет во взаимодействии, в установленные сроки будет завершена", — заключил он.

О состоянии автодорог, по которым проходят школьные маршруты, доложил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев. Из 766 маршрутов 340 имеют недостатки. Проверки показали, что наиболее частые — отсутствие или плохая видимость дорожной разметки (в основном, в районах), дефекты дорожного покрытия проезжей части. Также отмечается отсутствие тротуаров, дорожных знаков, нарушение содержания пешеходных переходов. "По указанным фактам Госавтоинспекцией были предприняты меры надзорного реагирования. Уважаемые руководители, в случае неисполнения предписаний по указанным нарушениям будут приняты меры реагирования", — подчеркнул Юрий Дмитриев.

О работе по устранению замечаний сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин. На автомобильных дорогах регионального значения возле общеобразовательных школ расположены 95 пешеходных переходов. Сейчас там завершают нанесение горизонтальной разметки, установлены дорожные знаки на желто-зеленой подложке. Для обеспечения безопасности школьных перевозок на региональных дорогах продолжается ямочный ремонт, укрепление обочин, установка и замена дорожных знаков. Основные замечания будут устранены до 1 сентября. Данная работа — на контроле первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

Завершая обсуждение вопроса повестки, губернатор еще раз напомнил главам муниципальных образований и профильному министру о важности личного контроля. "Уважаемые коллеги! В прошлом году просил и каждый год прошу за пару недель до учебного года ногами пройти по учреждениям. Все не пройдешь сам, но есть заместители, помощники. Внимательно посмотреть справа, слева: где дорогу до сих пор не подлатали, где светофор не работает, где разметка на дороге не сделана, где освещение к школе. Все это не мелочи, это буквально безопасность наших детей. И также лично глав прошу заходить в учреждения, "тревожные кнопки" проверять", — поручил он.