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"Бронзу" взяла команда ветеранов СВО с семьями на турнире "Гонка победителей" в Калуге

КАЛУГА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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8 августа в Калуге состоялся финал всероссийского физкультурно-спортивного праздника "Гонка победителей". Организаторами мероприятия выступили Федерация гребного спорта и морского многоборья "Скиф" совместно с Государственным фондом "Защитники Отечества" при поддержке министерства спорта Калужской области.

Участниками стали ветераны специальной военной операции и их семьи, которые приехали из восьми регионов страны: Калужской, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Республики Удмуртия, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В каждом регионе соревнованиям предшествовал внутренний отборочный этап, и в Калугу съехались сильнейшие — те, кто уже продемонстрировал свои силу и характер на местных стартах.

Особо значимым результатом для нашего региона стало выступление команды Чапаевска. На федеральном этапе соревнований наша команда показала высокий уровень подготовки, слаженность и волю к победе, что позволило ей занять третье место и завоевать бронзовые награды всероссийского уровня. Данный результат — закономерный итог системной подготовки, командного взаимодействия и личной ответственности каждого участника.

Как подчеркнули организаторы соревнований, главная цель "Гонки победителей" не просто определить лучших, а вовлечь семьи участников СВО в соревновательный процесс, который способствует социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов, даёт возможность подарить им яркие эмоции, вернуть уверенность в своих силах и ощущение боевого товарищества.

"В каждой команде по 9 человек. Изначально вместе с фондом "Защитники Отечества" мы приняли решение проводить соревнования не только среди бойцов и их родных, но и пригласить к участию семьи погибших ребят на СВО. Такие мероприятия становятся настоящим праздником единения для всех. Видеть, как семьи поддерживают бойцов, как ветераны помогают друг другу — это бесценно", — рассказал организатор соревнований Юрий Зеликович.

Согласно программе финала, участникам предстояло пройти серию испытаний, включающих морскую комбинированную эстафету, стрельбу в электронном тире, перетягивание каната, морскую викторину, гребные гонки на ялах (ЯЛ-6), сборку туристической палатки на время и эстафету на гребных тренажерах. По итогам напряженной борьбы первое место завоевала команда Нижегородской области. Второе место заняла команда Московской области, а третье — команда Самарской области.

"Мы очень рады, что наш упорный труд и единство привели к призовому месту. С нами за победу сражались очень сильные и подготовленные команды из других регионов. Конкуренция возрастала. Спасибо организаторам за праздник! Эту награду мы делим с семьями, бойцами и всей Самарской областью", — отметил ветеран СВО из Самарской области Нурберген Урбисинов.

Комплексная программа поддержки ветеранов СВО и их семей продолжает активно действовать, развиваться и приносить результаты. Такие соревнования — часть системной работы по социальной адаптации, физической реабилитации и психологической поддержке защитников и их близких.

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