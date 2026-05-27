Сотрудник Тольяттиазота — серебряный призёр Межотраслевой спартакиады ФПСО

Оператор ДПУ цеха № 01А ТОАЗа Антон Немов занял второе место в турнире по шахматам в рамках XXIII Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Событие объединило сильнейших спортсменов региона из 15 отраслей, включая нефтегазовую, автомобилестроение, авиационную промышленность и здравоохранение.
Соревнования состоялись на территории областного учреждения "Самарская шахматная гостиная". Турнир проходил по швейцарской системе с контролем времени на обдумывание — не более 10 минут. Всего было сыграно семь туров.
Антон Немов представлял химическую промышленность Самарской области по итогам лидерства в спартакиаде Росхимпрофсоюза губернии, которая прошла в марте.
Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":
"Защищать честь целой отрасли — это почетная миссия, но в то же время и большая ответственность, с которой сотрудник "Тольяттиазота" справился блестяще. Серебряная медаль Антона Немова является еще одним подтверждением того, что в компании развиты традиции не только физически активных, но и интеллектуальных видов спорта. Такая разносторонняя корпоративная культура дает возможность каждому сотруднику проявить себя в том, что ему действительно близко".
