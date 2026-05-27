Сотрудник Тольяттиазота — серебряный призёр Межотраслевой спартакиады ФПСО

Оператор ДПУ цеха № 01А ТОАЗа Антон Немов занял второе место в турнире по шахматам в рамках XXIII Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Событие объединило сильнейших спортсменов региона из 15 отраслей, включая нефтегазовую, автомобилестроение, авиационную промышленность и здравоохранение.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Соревнования состоялись на территории областного учреждения "Самарская шахматная гостиная". Турнир проходил по швейцарской системе с контролем времени на обдумывание — не более 10 минут. Всего было сыграно семь туров.

Антон Немов представлял химическую промышленность Самарской области по итогам лидерства в спартакиаде Росхимпрофсоюза губернии, которая прошла в марте.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":

"Защищать честь целой отрасли — это почетная миссия, но в то же время и большая ответственность, с которой сотрудник "Тольяттиазота" справился блестяще. Серебряная медаль Антона Немова является еще одним подтверждением того, что в компании развиты традиции не только физически активных, но и интеллектуальных видов спорта. Такая разносторонняя корпоративная культура дает возможность каждому сотруднику проявить себя в том, что ему действительно близко".

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

