Мурат Искаков: "Волгоград должен быть представлен в Премьер-лиге, но не в этом году"

Мурат Искаков: "Волгоград должен быть представлен в Премьер-лиге, но не в этом году"

ВОЛГОГРАД. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После победы над "Ротором" (2:0) и.о. главного тренера тольяттинского "Акрона" Мурат Искаков прокомментировал действия своей команды и объяснил, как за короткий срок подготовил ее к первому стыковому матчу.

"В первую очередь я хотел поблагодарить Заура Эдуардовича за ту работу и огромный труд, который он проделал в этой команде. Попадая на это место, ты понимаешь, насколько это нереальное усилие… По игре хочу сказать, что "Ротор" достаточно дисциплинированная, организованная команда, не зря она заняла четвертое место в Первой лиге, и Дмитрий Владимирович (Парфенов. — Прим. Волга Ньюс) старается прививать современные тенденции футбола, за это ему огромный респект. Было немного неожиданно, что соперник вышел в три центральных защитника. Мы готовились, конечно, к другому, но в целом скорректировали свои действия и справились с поставленными задачами. Такой город, как Волгоград, должен быть представлен в Премьер-лиге, но не в этом году", — сказал Искаков.

Кроме этого, Мурат Салимович пояснил, как за короткий срок смог подготовить команду к первому стыковому матчу: "Здесь вопрос был в первую очередь психологии, потому что неудачный отрезок из последних трех матчей в РПЛ накладывал свой отпечаток. Плюс очень ждали Артёма (Дзюбу. - Прим. Волга Ньюс), когда он восстановится. Он настоящий профессионал, вышел на неделю раньше срока из лазарета и помог команде сегодня выиграть".

