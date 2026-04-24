Заур Тедеев: "Упустили победу сами"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После ничьей с махачкалинским "Динамо" (1:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил, почему команда не смогла удержать результат.

"Сегодня упустили победу сами. Понятно, есть в этом заслуга соперника. "Динамо" — боевая команда, которая достаточно хорошо играет в обороне и мало дает создавать сопернику. Мы это прекрасно понимали. Но в сегодняшней игре, я думаю, что команда наиграла минимум на два мяча точно. Момент со штангой давал нам веру в то, что мы можем победить.

Что касается действий в обороне, у соперника было очень много стандартных положений, причем эти стандарты были после наших потерь, когда мы в простых ситуациях особенно в первом тайме, отдавали много мячей сопернику. Из-за этого была произведена тут же замена Кузьмина на Джаковаца, потому что в середине поля так играть категорически нельзя. До роковой семьдесят второй минуты наш игрок выглядел достаточно неплохо, но допустил в несложной ситуации абсолютно простейшую ошибку, и она нам очень дорогого стоила", - поделился Тедеев.

