Артем Дзюба: "Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался"

После ничьи с "Ахматом" (1:1) нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал не засчитанный гол во втором тайме, ситуацию с голами со стандартных положений и качество поля "Самара Арены".

— Есть ли вопросы к судьям по первому голу и к тому, как система ВАР рисовала линии?

— Я сейчас посмотрел — колено чуть-чуть было в офсайде, но, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно было бы и засчитать. Обидно. Очень красивый гол. Даже ребята из "Ахмата" сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился.

Может Максу Болдыреву надо было чуть-чуть раньше отдавать передачу. Он же видит, что я разогнался как Усэйн Болт — можно просто вкатывать.

Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Единственное, судья мог больше времени добавить, потому что игроки "Ахмата" много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали — он говорил "сейчас добавлю". И добавил пять минут.

— Это лишь второй гол "Акрона" с углового в этом чемпионате. Не кажется ли вам, что могло быть больше?

— Намного. Мы в этом сезоне очень много бьем. Не знаю, нам очень сильно не везет, если честно. Сегодня до гола "Ахмата" на 27 минуте мы имели три-четыре опасных момента. А у них первый полумомент — сумасшедший гол с песочной ямы. Нам очень сильно не везет.

— Кстати, о песочной яме. Ощущалось ли, что поле сегодня было все в песке?

— В песке, да. Я от себя еще немного добавил, но и до меня там было много песка. Мешало ли это? Мы тренируемся на искусственном поле, поэтому любой выход на траву для меня счастье. По правде, не только у меня после искусственных полей все болит, суставы, колени.

Поле мешало ребятам с фланга подавать, как они говорят. Но мне кажется, как мы подаем, нам всегда что-то мешает. В целом, в любом случае морозы были большие, и все равно низкий поклон агрономам. Две команды здесь играют, оно хотя бы не едет. Довольно-таки крепкое.