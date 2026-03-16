16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Футбол Спорт

Артем Дзюба: "Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После ничьи с "Ахматом" (1:1) нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал не засчитанный гол во втором тайме, ситуацию с голами со стандартных положений и качество поля "Самара Арены".

— Есть ли вопросы к судьям по первому голу и к тому, как система ВАР рисовала линии? 

—  Я сейчас посмотрел — колено чуть-чуть было в офсайде, но, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно было бы и засчитать. Обидно. Очень красивый гол. Даже ребята из "Ахмата" сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился.

Может Максу Болдыреву надо было чуть-чуть раньше отдавать передачу. Он же видит, что я разогнался как Усэйн Болт — можно просто вкатывать.

Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Единственное, судья мог больше времени добавить, потому что игроки "Ахмата" много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали — он говорил "сейчас добавлю". И добавил пять минут. 

— Это лишь второй гол "Акрона" с углового в этом чемпионате. Не кажется ли вам, что могло быть больше?

— Намного. Мы в этом сезоне очень много бьем. Не знаю, нам очень сильно не везет, если честно. Сегодня до гола "Ахмата" на 27 минуте мы имели три-четыре опасных момента. А у них первый полумомент — сумасшедший гол с песочной ямы. Нам очень сильно не везет.

— Кстати, о песочной яме. Ощущалось ли, что поле сегодня было все в песке?

— В песке, да. Я от себя еще немного добавил, но и до меня там было много песка. Мешало ли это? Мы тренируемся на искусственном поле, поэтому любой выход на траву для меня счастье. По правде, не только у меня после искусственных полей все болит, суставы, колени.

Поле мешало ребятам с фланга подавать, как они говорят. Но мне кажется, как мы подаем, нам всегда что-то мешает. В целом, в любом случае морозы были большие, и все равно низкий поклон агрономам. Две команды здесь играют, оно хотя бы не едет. Довольно-таки крепкое.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5