В Кинельском районе произошел крупный пожар в частном доме

Пожары Происшествия

В Кинельском районе произошел крупный пожар в частном доме

БУЗАЕВКА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 16 мая, на ул. Юбилейной в селе Бузаевка Кинельского района загорелась мансарда жилого дома. Пламя охватило территорию в 100 кв. метров, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

"В настоящее время огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 34 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" работают на пожаре. В тушении пожара задействованы расчеты пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34 и пожарно-спасательной части № 179. На борьбу с огнем поданы 3 ствола "Б", созданы 2 звена газодымозащитной службы", — отмечается в сообщении.

В 16:04 была объявлена локализация пламени. Открытое горение продолжают ликвидировать. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

