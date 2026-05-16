В Кинельском районе произошел крупный пожар в частном доме

В субботу, 16 мая, на ул. Юбилейной в селе Бузаевка Кинельского района загорелась мансарда жилого дома. Пламя охватило территорию в 100 кв. метров, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

"В настоящее время огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 34 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" работают на пожаре. В тушении пожара задействованы расчеты пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34 и пожарно-спасательной части № 179. На борьбу с огнем поданы 3 ствола "Б", созданы 2 звена газодымозащитной службы", — отмечается в сообщении.

В 16:04 была объявлена локализация пламени. Открытое горение продолжают ликвидировать. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.



