В Кинельском районе произошел крупный пожар в частном доме

В субботу, 16 мая, на ул. Юбилейной в селе Бузаевка Кинельского района загорелась мансарда жилого дома. Пламя охватило территорию в 100 кв. метров, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
"В настоящее время огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 34 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" работают на пожаре. В тушении пожара задействованы расчеты пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34 и пожарно-спасательной части № 179. На борьбу с огнем поданы 3 ствола "Б", созданы 2 звена газодымозащитной службы", — отмечается в сообщении.
В 16:04 была объявлена локализация пламени. Открытое горение продолжают ликвидировать. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !