Четвертый пожар за апрель зафиксирован на границе леса в Подбельском лесничестве

Во вторник, 14 апреля, очередной травяной пожар вспыхнул у границы леса в районе Подбельского участкового лесничества в Похвистневском районе Самарской области. Это уже четвертый пожар за текущий месяц, сообщает минприроды региона.

Сухая трава и заросли чилиги в речной пойме быстро загорелись и охватили территорию площадью 9,7 га. Пламя близко подобралось к лесу, до деревьев оставалось всего 30-50 метров. Ситуацию усугубляли сильный ветер и отсутствие противопожарных полос на прилегающей территории.

Фото: минприроды СО

Однако лесопожарные бригады оперативно отреагировали: десять огнеборцев и четыре единицы техники сумели остановить распространение огня и не допустить его перехода в лесной массив.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Всего с начала апреля на полях, граничащих с лесом, выгорело уже более 15 гектаров.

Напомним, с 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, пал травы и разведение костров в лесах строго запрещены.