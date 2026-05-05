В селе Самарской области сгорел 12-тонный запас сена и соломы

В с. Красные Дома Елховского района загорелись сено и солома, сложенные в рулоны, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Возгорание произошло во вторник, 5 мая, на ул. Фермерской в 12:03. Площадь пожара составила 200 кв. м (около 12 тонн материала).
На место оперативно выехали пожарные автоцистерны и спасатели. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось локализовать уже в 12:19, а полностью ликвидировать открытое горение — к 12:27.
Пострадавших нет.
