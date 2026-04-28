На производстве цемента в Тольятти произошел пожар

В понедельник, 27 апреля, в Центральном районе Тольятти на ул. Новозаводской произошел пожар на территории предприятия по производству цемента.

На месте вызова происходило горение масла в маслоприемнике пресса. Пожар ликвидирован на площади 60 кв. м силами 78 спасателей и 22 спецмашин.

Погибших и пострадавших нет, до прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.