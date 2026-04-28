На производстве цемента в Тольятти произошел пожар

В понедельник, 27 апреля, в Центральном районе Тольятти на ул. Новозаводской произошел пожар на территории предприятия по производству цемента.
На месте вызова происходило горение масла в маслоприемнике пресса. Пожар ликвидирован на площади 60 кв. м силами 78 спасателей и 22 спецмашин.
Погибших и пострадавших нет, до прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !