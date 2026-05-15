Малолетний ребенок и двое взрослых пострадали в результате пожара в Самаре

В пятницу, 15 мая, в 10:55 загорелся многоквартирный дом в Красноглинском районе Самары, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м по адресу: ул. В.Жалнина, 4.

При пожаре пострадали двое мужчин 62 и 29 лет, а также восьмилетний ребенок. Все трое госпитализированы. Погибших нет.

Специалисты выясняют причину возгорания.