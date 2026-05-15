Нетрезвый водитель без прав погубил пассажирку

В суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел ночью 28 сентября 2025 г. в Тольятти на ул. 40 лет Победы.

Пьяный 25-летний водитель без прав ехал со скоростью 137 км/ч и при въезде на круговой перекресток наехал на бордюр, затем выехал за дорогу и врезался в опору электроосвещения.

На переднем пассажирском сиденье находилась 20-летняя девушка. Она не была пристегнута и от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение, теперь дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Тольятти.