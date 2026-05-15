Мэрия Самары вскрыла схему захвата части набережной Волги

Стали известны подробности одного из судебных процессов, инициированных департаментом управления имущества Самары против ООО "Перспектива", которое считается подконтрольным директору консалтинговой компании REC и автору проекта "Станкозавод" Никите Петухову. По сути, речь идет о вскрытии схемы захвата части набережной Волги.

Как указано в материалах дела, в 2023 году "Перспектива" получила в аренду небольшое здание в районе Красноармейского спуска (напротив Струковского сада) сроком на пять лет. Торги не проводились, так как компания заявила, что будет использовать объект для образовательной деятельности. По словам представителей организации, там планировалось устройство летней художественной творческой мастерской для уроков живописи.

К продекларированной деятельности в здании "Перспектива" так и не приступила, но направила в департамент заявление о выкупе объекта и земельного участка под ним без проведения торгов, ссылаясь на федеральное законодательство, которое предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества. Однако власти компании отказали, что она безуспешно пыталась оспорить в суде.

Департамент счел такие действия компании недобросовестными, направленными на незаконное получение права на объект и в одностороннем порядке разорвало договор аренды. "Перспективу" попросили освободить арендуемое здание и передать его представителю ведомства по акту приема-передачи. Однако это сделано не было.

Поэтому департамент решил выселить арендатора через суд и подал иск против "Перспективы". В ходе процесса представители компании объяснили, почему в здании так и не смогли открыть школу художников. По их словам, состояние здания было аварийным, не имело подключения к инженерным сетям (системам водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения). Кроме того, потребовались кадастровые работы по уточнению границ здания и земельного участка.

Представители "Перспективы" рассказали, что, завершив в 2024 году изготовление технического плана объекта, компания заключила договор о подключении здания к системам водоснабжения и водоотведения. А вот с обеспечением энергоснабжением возникли проблемы. В 2025 году МАУ "Самарская набережная" сообщило арендатору о невозможности подключения к электрическим сетям в указанной локации из-за отсутствия свободных мощностей. Ограничений по срокам ремонта здания в договоре обозначено не было, и ввиду недостатков финансов работа в этом направлении затянулась.

Стало известно, какую недвижимость компания Никиты Петухова получила от мэрии Самары Аренда зданий и помещений без торгов под якобы образовательную деятельность с последующим льготным выкупом - по такой схеме ООО "Перспектива", подконтрольное директору консалтинговой компании REC Никите Петухову, получало права на муниципальные объекты недвижимости в Самаре. Сейчас сделки оспариваются в Арбитражном суде Самарской области, а Петухов находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве. Вероятно, судебные разбирательства и уголовное дело имеют общий сюжет. Корреспондент Волга Ньюс изучил материалы арбитражных дел и разобрался, о каких именно объектах идет речь, а также каким образом они меняли владельца.

"По мнению ответчика, он надлежащим образом выполняет обязательства по договору, приводя здание в соответствие требованиям законодательства для осуществления в нем образовательной деятельности Также ООО "Перспектива" отмечает, что является добросовестным лицом, имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, неоднократно проходило проверки органами министерства образования и науки Самарской области. Педагогическую деятельность общества осуществляет известный самарский художник - педагог Наталья Николаевна Стукалова, создатель арт-студни "Страна чудес", в рамках которой проводятся занятия для детей и взрослых: творчество, рукоделие, рисование, живопись шерстью, лепка из глины, теста, авторские куклы", - говорится в материалах суда.

Поэтому "Перспектива" заявила встречный иск о признании недействительным одностороннего отказа департамента от договора аренды. При этом представители компании добавили, что ведомство продолжает получать платежи за аренду и попыток приема помещения по акту приема-передачи не предпринимало.

Однако арбитраж встал на сторону властей и удовлетворил иск департамента. По мнению суда, тот факт, что "Перспектива" так и не приступила к задекларированной деятельности в здании, действительно является нарушением договора аренды. От "Перспективы" при этом не поступило ни доказательств того, что она проводила капитальный ремонт объекта, ни заключения договоров на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг.

Согласился суд и с подозрениям департамента о том, что все вышеперечисленное было лишь схемой захвата части набережной.

"Изложенные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что "Перспектива" воспользовалась правом на заключение договора аренды в обход конкурентных процедур (торгов) лишь с целью последующего выкупа помещения, учитывая и судебный процесс по отказу в приватизации объекта с земельным участком", - следует из материалов суда.

"Перспективу" обязали освободить здание и в течение месяца передать его департаменту. Впрочем, в тот же срок у компании есть возможность оспорить решение суда в апелляционной инстанции.

Однако это не единственный судебный процесс между депимущества и "Перспективой". Власти добиваются, чтобы компания освободила еще несколько объектов, полученных по аналогичной схеме.

При этом сам Никита Петухов стал фигурантом уголовного дела. В 2025 году его обвинили в мошенничестве. По данным источника Волга Ньюс, речь идет как раз о незаконном выкупе помещения у департамента управления имуществом Самары.