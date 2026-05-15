В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи.
Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев. В мероприятии также приняли участие молодожены, "золотые" супружеские пары, многодетные и приемные семьи, а также семьи участников специальной военной операции.
Глава региона поздравил собравшихся с Международным днем семьи, который в Самарской области отмечается более 30 лет. Регион одним из первых в стране поддержал традицию празднования. Укрепление института семьи является одним из ключевых приоритетов государственной политики, определенных президентом России Владимиром Путиным.
В общении с участниками акции Вячеслав Федорищев подчеркнул важность сохранения семейных ценностей.
Сегодня свои первые рябины высадили молодожены Даниил и Яна Баранниковы, Дмитрий и Алена Зотовы. К акции присоединились и те, кто доказал верность супружескому долгу десятилетиями.
Среди участников - "золотые" супруги Александр и Татьяна Мухины, прожившие в счастливом браке 50 лет. Они познакомились еще в школьные годы. Со временем их дружба переросла в крепкую любовь, которая на протяжении полувека служит примером для окружающих. "В 9 классе встретились, подружились. В 1975 г. сыграли свадьбу", - вспоминает Татьяна Алексеевна.
Главными принципами сохранения семьи Мухины называют взаимное уважение, терпение, умение уступать и помощь друг другу.
Всего участники акции высадили 20 рябин, благодаря чему около Дворца бракосочетаний Самарского района образовалась аллея, которая уже получила народное название "Семейная".
"В этом городе мы родились, учились, создали семью, у нас появились дети, внуки. И конечно, хотелось, чтобы был сквер, куда бы люди приходили, радовались, создавали крепкие семьи", - поделилась мнением Татьяна Мухина.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги