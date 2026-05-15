Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в больницы им. Ивановой и им. Середавина

В четверг, 14 мая, в преддверии Международного дня семьи комитет ЗАГС Самарской области передал собранные в рамках акции "Дарим книги детям" детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н.Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д.Середавина. Событие положило начало формированию открытой детской библиотеки для юных пациентов, проходящих лечение в стационарах.
"В 2026 году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России, комитет ЗАГС Самарской области решил посвятить традиционную акцию "Дарим книги детям" - сбору сказок народов России, что символически подчеркивает уникальное многообразие культур и народов нашей страны. У каждого из них есть свои добрые и мудрые сказки, сюжеты и персонажи, которые воспитывают в детях силу духа, учат дружбе, нравственным ценностям и преодолению трудностей", - отметила руководитель комитета ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.
Акция получила широкую поддержку жителей региона. В ней приняли участие молодожены, родители, регистрирующие рождение детей, сотрудники органов ЗАГС Самарской области, а также неравнодушные граждане.
Ежегодно комитет ЗАГС проводит подобные акции. В 2025 году в День защиты детей книги были переданы в Курскую область, а в 2023 году собранная литература была направлена в город Снежное Донецкой Народной Республики для вручения молодым семьям при государственной регистрации рождения малышей.
Традиционная инициатива службы ЗАГС не ограничивается сбором литературы. Сегодня для маленьких пациентов состоялась встреча с больничными клоунами благотворительного фонда "Личное участие", ребята разгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Поступление новых книг отечественных авторов в больницы позволит скрасить досуг детей, находящихся на длительном лечении, создать для них атмосферу тепла и заботы.
