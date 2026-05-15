На выходных воздух в Самарской области прогреется до +30 °C

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз на ближайшие дни, с 15 по 18 мая. По данным синоптиков, в Самарской области ожидается жаркая погода без осадков.
В пятницу, 15 мая, в Самаре прогнозируется переменная облачность. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха +26…+28 °C.
16 мая в регионе сохранится облачная погода, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +25…+30 °C.
В воскресенье, 17 числа, в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем столбик термометра поднимется до +25…+30 °C.
На 18 мая прогнозируется малооблачная погода. Дождя не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C, в дневные +24…+29 °C.
