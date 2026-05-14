Комфорт и надежность в новостройках Самары: проверенный маршрут от Ярослава Лебедева

При подборе жилья в Самаре потенциальные покупатели руководствуются комплексом индивидуальных критериев: состав семьи, актуальный уклад, транспортная доступность, уровень благоустройства придомовой территории и насыщенность окружающей инфраструктуры. Указанные параметры носят сугубо персонализированный характер. Тем не менее существует фундаментальная потребность, единая для всех сегментов аудитории, - приобретение объектов в домах, возводимых застройщиком с гарантированным соблюдением сроков сдачи и технологических нормативов качества.

Многообразие планировочных решений - под любой сценарий жизни

ООО СЗ "Гвардейский" предлагает клиентам широкий спектр как ценовых категорий, так и объемно-планировочных концепций. Так, IT-специалист, предпочитающий комфорт работы в изолированной среде, может рассмотреть однокомнатную квартиру. Для молодой семьи, ожидающей пополнения, оптимальным выбором чаще становится просторная двухкомнатная квартира. Семьи с несколькими детьми, как правило, ориентируются на трехкомнатные варианты, включающие два санузла, кухню значительной площади для семейного времяпрепровождения, а также выход на лоджию или балкон. Предусмотрены также решения для покупателей, предпочитающих наслаждаться ярким солнечным светом: квартиры с двусторонней ориентацией окон, обеспечивающие инсоляцию на протяжении почти всего светового дня.

В настоящее время девелопер ведет строительство двух объектов на территории Самары: Гвардейский переулок, 7а (в границах улиц Нагорная, Ставропольская, Гвардейский и Роторный переулки) - класс "Эконом", а также на улице Советской Армии, 170а - класса "Комфорт".

Деятельность застройщика направлена не на простую передачу квадратных метров, а на формирование эргономичной и эстетически современной среды проживания. Оба строящихся комплекса расположены в районах с уже сложившейся инфраструктурой и непосредственной близостью рекреационных зон: для резидентов дома на Гвардейском переулке доступен парк "Молодежный", а жители объекта на Советской Армии имеют в пешей доступности парк имени Юрия Гагарина.

Инженерная автономность и функциональность жилого пространства

Наличие собственных котельных, подземных паркингов, а также нежилых помещений коммерческого назначения на первых этажах обеспечивает максимальную автономность и удобство проживания. Внутри самих домов планируется размещение точек продаж товаров повседневного спроса, а также предприятий, оказывающих медицинские, спортивные и косметологические услуги. Таким образом, клиенту предлагается не просто метраж, а качественная, многофункциональная жилая площадь, адаптированная под запросы современного горожанина.

Строящийся объект ЖК "Гранда" на ул. Советской Армии, 170а

Объект комфорт-класса по адресу ул. Советской Армии, 170а - это 23-этажное монолитное здание, расположенное в географическом центре Самары, вблизи Самарского государственного экономического университета. Окружающая инфраструктура включает в себя образовательные и дошкольные учреждения. Особенность проекта - двухуровневый паркинг из расчета одно машино-место на одну квартиру, что является исключительным предложением для текущего рынка. Места общего пользования будут выполнены с применением дизайнерской отделки, что создает эстетически приятную среду при возвращении домой и приеме гостей.

Объект эконом-класса в Гвардейском переулке, 7а - это 16-этажный двухсекционный кирпичный дом, возводимый в глубине квартала, что обеспечивает его удаленность от основных магистралей и снижение шумовой нагрузки. На прилегающей территории запланировано благоустройство площадки для отдыха взрослых и детей. Особое внимание уделено экологическим аспектам: проектом предусмотрены масштабные мероприятия по озеленению участка.

Опыт, передовые технологические решения и результат

Технический директор ООО СЗ "Гвардейский" Ярослав Лебедев подтвердил, что при возведении обоих объектов компания применяет исключительно современные строительные материалы и актуальные инженерно-технические решения. "Мы несем ответственность за каждый проект и скрупулезно относимся к деталям, системно анализируем накопленный опыт и отслеживаем векторы развития рынка недвижимости", - заявил он.

Профессиональный бэкграунд Ярослава Лебедева заслуживает отдельного упоминания. В его послужном списке - значительный опыт работы в качестве технического заказчика, подрядчика и специалиста по урегулированию проблем участников долевого строительства. Примечательно, что контроль за ходом строительства и ввод в эксплуатацию объектов, ранее признанных проблемными, он осуществлял как со стороны заказчика, так и со стороны подрядной организации - в частности, в процессе достройки и передачи квартир жильцам в ЖК "СК на Московском". Кроме того, при его участии были возведены такие жилые комплексы, как "Ильинская Плаза", "Альбатрос" и "Черемшанский", "Орбита", "Унисон", "Димитрова, 74".

В Самарском региональном фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства (учредителем которого выступает правительство Самарской области) он руководил мероприятиями по завершении строительства проблемных объектов с совокупной стоимостью реализации более четырех миллиардов рублей.

За 11 лет профессиональной деятельности в строительной сфере Самарской области Ярослав Лебедев достиг уровня компетенции, позволяющего ему организовывать и контролировать полный цикл реализации проекта - от оформления прав на земельный участок и формирования команды до получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

К преимуществам работы СЗ "Гвардейский" Ярослав Лебедев относит отсутствие громоздкой структуры, закоренелости, что допускает гибкую и оперативную перенастройку процессов в соответствии с современным видением организации деятельности, активным внедрением автоматизации процессов.

"Мы способны обеспечивать более высокий уровень клиентоориентированности за счет высокой скорости адаптации: мы перестраиваем рабочие механизмы под актуальные требования рынка и запросы покупателей, - подчеркивает Ярослав Лебедев. - Формирование определенной культуры взаимодействия с подрядчиками и внутри коллектива также происходит в ином темпе и по иной траектории. При этом с подрядчиками нас связывают долгосрочные взаимовыгодные отношения, длящиеся уже много лет. Ключевая ценность для нас - это строительство качественного жилья, формализация и описание бизнес-процессов, а также полноценное использование преимуществ цифровизации".