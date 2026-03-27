В Самаре пройдёт ХIХ межрегиональная выставка-продажа "Ваш коттедж. Загородная жизнь" Представители ЕИСЖС «Наш дом РФ» оценили масштаб жилых башен «Баланс Тауэрс» в Самаре "Северсталь Сеть" совершенствует условия работы на складах для клиентов и перевозчиков Представлена формула для расчета числа парковок в новых ЖК Самарской области Определился подрядчик, который построит в Самаре баскетбольный спорткомплекс

В Самаре пройдёт ХIХ межрегиональная выставка-продажа "Ваш коттедж. Загородная жизнь"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
24–25 апреля 2026 года в выставочном центре "Экспо-Волга" пройдет XIX Межрегиональная выставка-продажа "Ваш коттедж. Загородная жизнь" — ключевое событие рынка загородной недвижимости и строительства в Самарском регионе.

Выставка традиционно соберет на одной площадке ведущих застройщиков, архитекторов, дизайнеров, ландшафтных специалистов, производителей строительных материалов и технологических решений для загородного дома.

"Ваш коттедж. Загородная жизнь" — это более 15 лет успешной работы и профессиональный диалог между участниками рынка и частными заказчиками. Ежегодно выставка становится центром притяжения для тех, кто планирует строительство, покупку или обустройство загородного жилья, а также для специалистов, ищущих новые контакты и актуальные тренды отрасли.

Основные разделы экспозиции:

  • Малоэтажное и коттеджное строительство (дома из бруса, бревна, каркасные технологии, бани, беседки)
  • Строительные и отделочные материалы (кровля, фасады, напольные покрытия, двери, краски)
  • Инженерные системы (водоснабжение, отопление, канализация, энергоснабжение, "Умный дом")
  • Архитектура и дизайн интерьеров (проектирование, декорирование, мебель, освещение)
  • Ландшафт и благоустройство (озеленение, водоемы, малые архитектурные формы, мощение)
  • Загородная недвижимость (коттеджные поселки, земельные участки, ипотека, страхование)

Для посетителей и участников подготовлена насыщенная деловая программа: лекции и мастер-классы от ведущих архитекторов, дизайнеров и ландшафтных специалистов, круглые столы с участием экспертов рынка, презентации новых продуктов и технологий, а также розыгрыши ценных призов.

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

