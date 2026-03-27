В Самаре пройдёт ХIХ межрегиональная выставка-продажа "Ваш коттедж. Загородная жизнь"

24–25 апреля 2026 года в выставочном центре "Экспо-Волга" пройдет XIX Межрегиональная выставка-продажа "Ваш коттедж. Загородная жизнь" — ключевое событие рынка загородной недвижимости и строительства в Самарском регионе.

Выставка традиционно соберет на одной площадке ведущих застройщиков, архитекторов, дизайнеров, ландшафтных специалистов, производителей строительных материалов и технологических решений для загородного дома.

"Ваш коттедж. Загородная жизнь" — это более 15 лет успешной работы и профессиональный диалог между участниками рынка и частными заказчиками. Ежегодно выставка становится центром притяжения для тех, кто планирует строительство, покупку или обустройство загородного жилья, а также для специалистов, ищущих новые контакты и актуальные тренды отрасли.

Основные разделы экспозиции:

Малоэтажное и коттеджное строительство (дома из бруса, бревна, каркасные технологии, бани, беседки)

Строительные и отделочные материалы (кровля, фасады, напольные покрытия, двери, краски)

Инженерные системы (водоснабжение, отопление, канализация, энергоснабжение, "Умный дом")

Архитектура и дизайн интерьеров (проектирование, декорирование, мебель, освещение)

Ландшафт и благоустройство (озеленение, водоемы, малые архитектурные формы, мощение)

Загородная недвижимость (коттеджные поселки, земельные участки, ипотека, страхование)

Для посетителей и участников подготовлена насыщенная деловая программа: лекции и мастер-классы от ведущих архитекторов, дизайнеров и ландшафтных специалистов, круглые столы с участием экспертов рынка, презентации новых продуктов и технологий, а также розыгрыши ценных призов.