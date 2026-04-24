Представлен проект среднеэтажной застройки в центре Самары

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проект "5 кварталов", которые расположены в границах улиц Садовой, Галактионовской, Молодогвардейской, Рабочей, Льва Толстого в Самаре, решили реализовать через механизм комплексного развития территорий (КРТ). Уж разработан предварительный проект. Его обсудили на расширенном совещании с участием двух региональных министерств: градостроительной политики и строительства, администрации города и экспертного сообщества.

"АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" разработала предварительный проект новой застройки этой территории с учетом сохранения объектов культурного наследия, встраивания новых объектов в сложившуюся историческую среду, с обязательным соблюдением требований современных регламентов по обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры", — отмечают в минграде.

В границах "5 кварталов" расположены 53 ценных градоформирующих объектов, 23 региональных объектов культурного наследия и один федеральный ОКН.

Проект предусматривает среднеэтажную застройку с расположенными на первых этажах коммерческими объектами, подземными паркингами, с пешеходным каркасом и зелеными зонами. Также планируется строительство школы и детского сада.

"Участники совещания поручили разработчикам концепции рассмотреть возможность размещения новой школы в нормативной близости к территории КРТ, просчитать доступность и обеспеченность. А вместо небольшого пристроенного детского сада в этих 5 кварталах заложить строительство отдельно стоящего здания дошкольного учреждения на большее количество мест", — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что мастером-девелопером проекта станет Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС). Среди его задач будет выстраивание взаимодействия с инвесторами.

ФРЖС — это бывший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). У него уже был опыт подготовки к реализации проекта реновации "5 кварталов" в центре Самары во время губернаторства Николая Меркушкина. Однако после его отставки в 2017 году организация переживала не лучшие времена. Власти тщательно проверили ее работу и выявили множество нарушений. Махинации были связаны с покупкой земли по завышенным ценам и двойными оплатами за счет бюджета. В результате срок получил Реналь Мязитов, возглавлявший в те годы организацию. Проект реновации "5 кварталов" застрял на этапе разбирательств по передаче земельных участков. 

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

