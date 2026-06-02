16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область будет представлена на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" "Экология" призывает жителей вовремя оплачивать услугу за вывоз ТКО В Молодежном центре Самарской области прошел "Фестиваль Движения Первых" Проспект Карла Маркса в Самаре предложили расширить до 6 полос "Самарское долголетие": как бывший железнодорожник помогает пожилым людям радоваться жизни

Общество

Проспект Карла Маркса в Самаре предложили расширить до 6 полос

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное правительство и мэрия Самары прорабатывают вопрос реконструкции городской части проспекта Карла Маркса (магистрали Центральной). Варианты обсудили на оперативном совещании во вторник, 2 июня.

Фото: Александра Ламзина
Стоимость строительства магистрали Центральная в Самаре оценили в 46 млрд рублей Стоимость строительства магистрали Центральная в Самаре оценили в 46 млрд рублей
Региональный минтранс рассчитал потребность в финансировании по объекту "Проектирование и строительство проспекта Карла Маркса от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова". Речь идет о городской части магистрали Центральная.

Глава Самары Иван Носков напомнил, что на данный момент построен загородный участок — от Ракитовского шоссе до Обводной Самары. Также региональный минтранс подготовил проект реконструкции дороги между Ракитовским шоссе и проспектом Кирова.

"По участку от Кирова до улицы Урицкой, который находится в собственности города, проектная документация еще не разрабатывалась. При планировании строительства необходимо учесть ряд объективных факторов: плотную жилую застройку и острую потребность в парковочных местах, расположенные в непосредственной близости детские учебные учреждения. Также нужно предусмотреть создание бульвара на участке магистрали по проспекту Карла Маркса от Крымской площади до улицы Дачной", — отметил Иван Носков.

Фото: скриншот презентации мэрии Самары
Фото: скриншот презентации мэрии Самары

В связи с обозначенными факторами мэрия предложила сделать участок магистрали от Кирова до Урицкой четырехполосной. Однако глава областного правительства Виталий Шабалатов возразил, что дорога должна быть шестиполосной.

"Сейчас разрабатывается генеральный план Самары. Им занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (Санкт-Петербург). Они настаивают на том, что для движения машин по магистрали Центральной нужно сделать по три полосы в каждом направлении. По мнению специалистов, это должна быть полноценная общегородская улица, не скоростная и не платная, как предлагали концессионеры. Плюс они дали свои предложения по организации развязок и съездов. Согласно их расчетам, стоимость этих работ будет удешевлена", — рассказал Виталий Шабалатов.

Власти рассматривали вариант привлечения инвестора для строительства городской части магистрали Центральная по проспекту Карла Маркса. Предполагалось, что "отбить" вложения он должен был за счет сбора платы за проезд. Но в итоге правительство отказалось от этой идеи. Как отметил Виталий Шабалатов, такая дорога обеспечит проезд транзитного транспорта через город, но не удовлетворит интересы городского населения.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил мэру Самары и главе правительства обсудить варианты и выработать концепцию, которую включат в стратегию транспортного обеспечения Самары. Результат этой работы должен быть представлен через две недели.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5