Проспект Карла Маркса в Самаре предложили расширить до 6 полос

Региональное правительство и мэрия Самары прорабатывают вопрос реконструкции городской части проспекта Карла Маркса (магистрали Центральной). Варианты обсудили на оперативном совещании во вторник, 2 июня.
Глава Самары Иван Носков напомнил, что на данный момент построен загородный участок — от Ракитовского шоссе до Обводной Самары. Также региональный минтранс подготовил проект реконструкции дороги между Ракитовским шоссе и проспектом Кирова.
"По участку от Кирова до улицы Урицкой, который находится в собственности города, проектная документация еще не разрабатывалась. При планировании строительства необходимо учесть ряд объективных факторов: плотную жилую застройку и острую потребность в парковочных местах, расположенные в непосредственной близости детские учебные учреждения. Также нужно предусмотреть создание бульвара на участке магистрали по проспекту Карла Маркса от Крымской площади до улицы Дачной", — отметил Иван Носков.
В связи с обозначенными факторами мэрия предложила сделать участок магистрали от Кирова до Урицкой четырехполосной. Однако глава областного правительства Виталий Шабалатов возразил, что дорога должна быть шестиполосной.
"Сейчас разрабатывается генеральный план Самары. Им занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (Санкт-Петербург). Они настаивают на том, что для движения машин по магистрали Центральной нужно сделать по три полосы в каждом направлении. По мнению специалистов, это должна быть полноценная общегородская улица, не скоростная и не платная, как предлагали концессионеры. Плюс они дали свои предложения по организации развязок и съездов. Согласно их расчетам, стоимость этих работ будет удешевлена", — рассказал Виталий Шабалатов.
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил мэру Самары и главе правительства обсудить варианты и выработать концепцию, которую включат в стратегию транспортного обеспечения Самары. Результат этой работы должен быть представлен через две недели.
Власти рассматривали вариант привлечения инвестора для строительства городской части магистрали Центральная по проспекту Карла Маркса. Предполагалось, что "отбить" вложения он должен был за счет сбора платы за проезд. Но в итоге правительство отказалось от этой идеи. Как отметил Виталий Шабалатов, такая дорога обеспечит проезд транзитного транспорта через город, но не удовлетворит интересы городского населения.