Проспект Карла Маркса в Самаре предложили расширить до 6 полос

Региональное правительство и мэрия Самары прорабатывают вопрос реконструкции городской части проспекта Карла Маркса (магистрали Центральной). Варианты обсудили на оперативном совещании во вторник, 2 июня.

Стоимость строительства магистрали Центральная в Самаре оценили в 46 млрд рублей Региональный минтранс рассчитал потребность в финансировании по объекту "Проектирование и строительство проспекта Карла Маркса от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова". Речь идет о городской части магистрали Центральная.

Глава Самары Иван Носков напомнил, что на данный момент построен загородный участок — от Ракитовского шоссе до Обводной Самары. Также региональный минтранс подготовил проект реконструкции дороги между Ракитовским шоссе и проспектом Кирова.

"По участку от Кирова до улицы Урицкой, который находится в собственности города, проектная документация еще не разрабатывалась. При планировании строительства необходимо учесть ряд объективных факторов: плотную жилую застройку и острую потребность в парковочных местах, расположенные в непосредственной близости детские учебные учреждения. Также нужно предусмотреть создание бульвара на участке магистрали по проспекту Карла Маркса от Крымской площади до улицы Дачной", — отметил Иван Носков.

Фото: скриншот презентации мэрии Самары

В связи с обозначенными факторами мэрия предложила сделать участок магистрали от Кирова до Урицкой четырехполосной. Однако глава областного правительства Виталий Шабалатов возразил, что дорога должна быть шестиполосной.



"Сейчас разрабатывается генеральный план Самары. Им занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (Санкт-Петербург). Они настаивают на том, что для движения машин по магистрали Центральной нужно сделать по три полосы в каждом направлении. По мнению специалистов, это должна быть полноценная общегородская улица, не скоростная и не платная, как предлагали концессионеры. Плюс они дали свои предложения по организации развязок и съездов. Согласно их расчетам, стоимость этих работ будет удешевлена", — рассказал Виталий Шабалатов.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил мэру Самары и главе правительства обсудить варианты и выработать концепцию, которую включат в стратегию транспортного обеспечения Самары. Результат этой работы должен быть представлен через две недели.