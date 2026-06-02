"Пресса-2026": ГТРК "Самара" объединила космос, журналистику и жителей региона

Площадка ГТРК "Самара" вновь стала одной из самых посещаемых и ярких на областном фестивале "Пресса-2026", который прошел в Струковском саду 30 мая. В этом году филиал главного медиахолдинга России предложил гостям уникальный проект — "Космический телецентр", посвященный 65-летию первого полета человека в космос и Году дружбы и единства народов России.

На один день площадка превратилась в настоящую орбиту единства, где каждый посетитель мог почувствовать себя частью большого космического экипажа. Более 300 жителей Самарской области приняли участие в творческих мастер-классах, тематических викторинах и исполняли любимые песни о космосе, мечте и Родине.

Особый интерес вызвали интерактивные проекты компании, которые объединили представителей разных поколений. Пока дети создавали собственные космические миры на творческой площадке, взрослые проверяли свои знания истории отечественной космонавтики и открывали для себя новые страницы космической истории Самары.

Важно отметить, что с 2026 года фестиваль "Пресса" стал официальным мероприятием и будет проходить ежегодно в первую субботу мая.

Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России, поблагодарила Елену Крылову — депутата Самарской губернской думы, председателя комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, члена комитета по регламенту, директора ГТРК "Самара" — за помощь в продвижении и узаконивании данного профессионального праздника.

Фестиваль стал знаковым событием и для коллектива телерадиокомпании. По итогам ежегодного конкурса на призы губернатора Самарской области проекты ГТРК "Самара" были признаны лучшими сразу в нескольких номинациях.

Победу в номинации "Единство и верность" одержали телевизионные работы "Полонез Огинского", "Пассакалия для Ивана" и "Все мы Россия", посвященные истории, культуре и духовным ценностям народов нашей страны.

Лучшим в номинации "Семья и традиции" стал цикл передач "Эстафета Победы", рассказывающий о сохранении исторической памяти и преемственности поколений.

Кроме того, Благодарностью губернатора Самарской области за вклад в развитие средств массовой информации была отмечена шеф-редактор службы информационных программ телевидения ГТРК "Самара" Ирина Тумбарцева, а награду "Золотое перо губернии" получила журналист компании Светлана Жданова.

Еще одним подтверждением лидерских позиций телерадиокомпании стала победа ГТРК "Самара" в рамках фестиваля "Пресса-2026". "Космический телецентр" признан одной из лучших фестивальных площадок, а сама компания вновь подтвердила статус одного из самых авторитетных и востребованных региональных СМИ страны.

На фестивале "Пресса — 2026" директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отметила: "Мы создаём работы на самые разные темы, но особенно важны сегодня те, что посвящены героизму наших бойцов, поддержке семей, ветеранов и действующих участников СВО. Когда авторы этих материалов получают заслуженные награды — это признание профессионального труда, огромная радость и большая честь. Сегодня у нас вновь россыпь наград, и я искренне горжусь нашим коллективом. Для меня это настоящий праздник души и сердца".

Сегодня ГТРК "Самара" — это не только телевидение, радио и цифровые платформы. Это пространство смыслов, общественного диалога и проектов, которые объединяют людей вокруг истории, культуры, достижений региона и будущего России.