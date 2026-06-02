"Пресса-2026": ГТРК "Самара" объединила космос, журналистику и жителей региона

Площадка ГТРК "Самара" вновь стала одной из самых посещаемых и ярких на областном фестивале "Пресса-2026", который прошел в Струковском саду 30 мая. В этом году филиал главного медиахолдинга России предложил гостям уникальный проект — "Космический телецентр", посвященный 65-летию первого полета человека в космос и Году дружбы и единства народов России.
На один день площадка превратилась в настоящую орбиту единства, где каждый посетитель мог почувствовать себя частью большого космического экипажа. Более 300 жителей Самарской области приняли участие в творческих мастер-классах, тематических викторинах и исполняли любимые песни о космосе, мечте и Родине.
Особый интерес вызвали интерактивные проекты компании, которые объединили представителей разных поколений. Пока дети создавали собственные космические миры на творческой площадке, взрослые проверяли свои знания истории отечественной космонавтики и открывали для себя новые страницы космической истории Самары.
Важно отметить, что с 2026 года фестиваль "Пресса" стал официальным мероприятием и будет проходить ежегодно в первую субботу мая.
Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России, поблагодарила Елену Крылову — депутата Самарской губернской думы, председателя комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, члена комитета по регламенту, директора ГТРК "Самара" — за помощь в продвижении и узаконивании данного профессионального праздника.
Фестиваль стал знаковым событием и для коллектива телерадиокомпании. По итогам ежегодного конкурса на призы губернатора Самарской области проекты ГТРК "Самара" были признаны лучшими сразу в нескольких номинациях.
Победу в номинации "Единство и верность" одержали телевизионные работы "Полонез Огинского", "Пассакалия для Ивана" и "Все мы Россия", посвященные истории, культуре и духовным ценностям народов нашей страны.
Лучшим в номинации "Семья и традиции" стал цикл передач "Эстафета Победы", рассказывающий о сохранении исторической памяти и преемственности поколений.
Кроме того, Благодарностью губернатора Самарской области за вклад в развитие средств массовой информации была отмечена шеф-редактор службы информационных программ телевидения ГТРК "Самара" Ирина Тумбарцева, а награду "Золотое перо губернии" получила журналист компании Светлана Жданова.
Еще одним подтверждением лидерских позиций телерадиокомпании стала победа ГТРК "Самара" в рамках фестиваля "Пресса-2026". "Космический телецентр" признан одной из лучших фестивальных площадок, а сама компания вновь подтвердила статус одного из самых авторитетных и востребованных региональных СМИ страны.
На фестивале "Пресса — 2026" директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отметила: "Мы создаём работы на самые разные темы, но особенно важны сегодня те, что посвящены героизму наших бойцов, поддержке семей, ветеранов и действующих участников СВО. Когда авторы этих материалов получают заслуженные награды — это признание профессионального труда, огромная радость и большая честь. Сегодня у нас вновь россыпь наград, и я искренне горжусь нашим коллективом. Для меня это настоящий праздник души и сердца".
Сегодня ГТРК "Самара" — это не только телевидение, радио и цифровые платформы. Это пространство смыслов, общественного диалога и проектов, которые объединяют людей вокруг истории, культуры, достижений региона и будущего России.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги