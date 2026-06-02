"Тольяттиазот" организовал мероприятия ко Дню защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей "Тольяттиазот" организовал ряд развлекательно-познавательных мероприятий. Кульминацией стала премьера новой серии мультипликационного фильма "Приключения Толика Азотова".

Первыми зрителями восьмого выпуска мультфильма стали воспитанники ведомственного ясли-сада "Тюльпан". Вместе с корпоративным героем Толиком Азотовым дети отправились в путешествие по Самарской области с остановками в городе Сызрани и селе Ширяево. Посещая местные достопримечательности, главный персонаж становится участником известных гастрономических фестивалей "Сызранский помидор" и "Жигулевская вишня". Красной нитью через всю серию проходит тема значимости минеральных удобрений для получения богатого урожая.

В дополнение к демонстрации мультфильма для детей провели интерактивную викторину с вопросами о химии, "Тольяттиазоте" и его продукции, а также о правилах безопасности. В основу игры легли материалы занятий воспитателей детского сада по формированию основ химической грамотности у детей старшего дошкольного возраста. В этом году авторская методика организации образовательного процесса позволила "Тюльпану" получить статус региональной инновационной площадки, где при поддержке компании реализуется проект по ранней профориентации с созданием специализированной научной лаборатории.

Еще одним мероприятием в преддверии Дня защиты детей стала экскурсия в пожарную часть "Тольяттиазота". Традиционное событие прошло для семей сотрудников предприятия. В ходе программы пожарные службы аварийно-спасательных формирований ТОАЗа продемонстрировали свое профессиональное мастерство и работу оборудования. Пожарный расчет отработал несколько штатных ситуаций, выполнил норматив реагирования по тревоге и ликвидировал импровизированное загорание. Бонусом для экскурсантов стала примерка формы и детальное изучение спецтехники.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" проводит масштабную работу по ранней профориентации. С помощью ярких интерактивных форматов, любимых всеми детьми мультфильмов и запоминающихся экскурсий мы не просто дарим праздник, но и развиваем интерес к химии с самого раннего возраста, а также закладываем основы безопасности, что особенно актуально в период летних каникул. Соединяя игру, науку, культуру родного края и миссию компании о мире без голода мы помогаем растить созидателей, которые совсем скоро придут в ТОАЗ развивать химическую промышленность Самарского региона".