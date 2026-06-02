В Самаре прошел фестиваль мини‑футбола среди дошкольников

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, в Самаре впервые состоялся городской фестиваль футбола "Спорт начинается с детей". В нем приняли участие команды воспитанников 14 самарских детских садов: № 8, 375, 36, 42, 62, 173, 174, 193, 377, где в прошлом году были обустроены мини-футбольные поля с искусственным покрытием, а также детсадов №№ 374, 378, 178, 153 и 186.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Этот фестиваль — следующий этап нашего совместного проекта с Российским футбольным союзом. В прошлом году мы обустроили современные спортивные площадки на территориях детских садов. В теплое время года ребята использовали их для тренировок, а зимой — для подвижных игр на свежем воздухе. Первый итог налицо: в фестивале приняли участие 117 дошкольников — 103 мальчика и 14 смелых девочек. Может быть, кто-то из них в будущем станет футболистом, а кто-то выберет баскетбол, плавание или гимнастику, но главное — они уже учатся дружить, поддерживать друг друга, работать в команде", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В рамках соревнований ребята сыграли отборочные матчи в группах, затем прошли полуфиналы, матч за третье место и финал. Все игры проходили по упрощенным правилам — в два тайма по пять минут. Победителем турнира стала команда детского сада № 374, второе место заняли ребята из детского № 378, третье место у команда детского сада № 174. Победители и призеры отмечены почетными кубками, медалями и подарками от партнеров.

"Проект важен: футбол в детских садах помогает растить здоровое поколение. Кто-то, возможно, однажды наденет форму "Крыльев Советов", а кто-то просто будет с удовольствием играть во дворе с друзьями. Но главное — мы прививаем малышам любовь к движению, спорту, командной игре", — сказал председатель Федерации футбола, заслуженный ветеран ФК "Крылья Советов" Сергей Марушко.

Отметим, что соревнования при поддержке Российского футбольного союза. В 2025 г. мини-футбольные поля с искусственным покрытием появились в десяти детских садах Самары.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

