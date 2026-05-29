РФС запретил "Крыльям Советов" регистрацию новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров вынесла решение запретить "Крыльям Советов" регистровать новых футболистов из-за долга перед "Зенитом", сообщается на сайте РФС.
Напомним, самарский клуб до сих пор не рассчитался с "Зенитом" за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское "Динамо".
В РФС постановили взыскать с "Крыльев" образовавшуюся задолженность в полном объеме и пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста.
Обеспечительная мера, которая начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в решении палаты по разрешению споров РФС, и будет снята после выполнения обязательств.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.