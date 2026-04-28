Сергей Булатов возглавил "Крылья" до конца сезона Ифет Джаковац: "Мы показали, что можем играть против каждой команды" Жилсон Беншимол: "Я все еще в процессе восстановления" Заур Тедеев: "Мы сегодня обыграли сильную команду" КДК РФС дисквалифицировал защитника "Крыльев Советов" Томаса Галдамеса на два матча

Жилсон Беншимол: "Я все еще в процессе восстановления"

КАЛИНИНГРАД. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После победы над "Балтикой" (1:0) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол высказался о своей форме и шансах на вызов в сборную Кабо-Верде к ЧМ-2026.

- Жилсон, с важной победой! Сегодня ты забил еще один мяч. Как считаешь, этот гол приближает тебя к вызову в сборную? Чемпионат мира уже скоро.

- Думаю сейчас только о команде и чемпионате. Вызовы были, они приходили, но в определенный момент я получил травму, а где-то не хватало удачи. Сейчас думаю только об игре с "Краснодаром". Со своей стороны, постараюсь быть готовым физически к следующим матчам, а загадывать на будущее не буду.

- Ты набрал оптимальную форму? Матчи с Махачкалой и "Ахматом" получились какими-то смазанными, была некая неуверенность в атакующих действиях...

 - Скажу откровенно, я не готов на все 100%. Травма, которая была последней, меня еще немного беспокоит. В матче с "Ахматом", когда я вышел, мне удалось получить эти игровые минуты. Я старался помочь всем возможным, но на данный момент, я все еще в процессе восстановления. Готов ли я на все 100% физически? Нельзя так сказать. Моя основная задача - идти от матча к матчу и помогать команде своими действиями на поле.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

