Жилсон Беншимол: "Я все еще в процессе восстановления"

После победы над "Балтикой" (1:0) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол высказался о своей форме и шансах на вызов в сборную Кабо-Верде к ЧМ-2026.

- Жилсон, с важной победой! Сегодня ты забил еще один мяч. Как считаешь, этот гол приближает тебя к вызову в сборную? Чемпионат мира уже скоро.

- Думаю сейчас только о команде и чемпионате. Вызовы были, они приходили, но в определенный момент я получил травму, а где-то не хватало удачи. Сейчас думаю только об игре с "Краснодаром". Со своей стороны, постараюсь быть готовым физически к следующим матчам, а загадывать на будущее не буду.

- Ты набрал оптимальную форму? Матчи с Махачкалой и "Ахматом" получились какими-то смазанными, была некая неуверенность в атакующих действиях...

- Скажу откровенно, я не готов на все 100%. Травма, которая была последней, меня еще немного беспокоит. В матче с "Ахматом", когда я вышел, мне удалось получить эти игровые минуты. Я старался помочь всем возможным, но на данный момент, я все еще в процессе восстановления. Готов ли я на все 100% физически? Нельзя так сказать. Моя основная задача - идти от матча к матчу и помогать команде своими действиями на поле.