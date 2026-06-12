В Самаре проводят проверку по жалобе на избиение ребенка во дворе дома

В редакцию Волга Ньюс обратилась местная жительница. Она пожаловалась, что во дворе дома № 70 по ул. Георгия Димитрова произошло избиение несовершеннолетнего.

"Взрослый жилец из соседнего дома № 72 напал на 11-летнего мальчика. За что? Ребенок просто тронул шлагбаум на придомовой территории. Ничего не сломал — просто тронул", — написала женщина.

По ее словам, мужчина бил мальчика целенаправленно на глазах у других детей.

Родители обратились в полицию. В ГУ МВД по Самарской области журналисту Волга Ньюс пояснили, что в Кировском районе по заявлению проводится проверка.

"Личности участников конфликта полицейскими установлены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", — пояснили в региональном управлении МВД.