Девочка из Жигулевска получила компенсацию за моральный вред из‑за нападения собаки

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В Жигулевске суд взыскал 20 тыс. руб. в пользу 8‑летней девочки, пострадавшей от укуса бродячей собаки, сообщает прокуратура Самарской области.