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Происшествия

Девочка из Жигулевска получила компенсацию за моральный вред из‑за нападения собаки

ЖИГУЛЕВСК. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске суд взыскал 20 тыс. руб. в пользу 8‑летней девочки, пострадавшей от укуса бродячей собаки, сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел во время прогулки: ребенок катался на велосипеде, когда на него напало безнадзорное животное. Девочке потребовалась медицинская помощь

Позднее суд удовлетворил требование надзорного органа о компенсации морального вреда.

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