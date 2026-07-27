Ветераны СВО находят новый профессиональный путь на предприятиях и в организациях региона

Ветераны специальной военной операции, возвращающиеся в Самарскую область, находят себя в мирной жизни. Иван Сагин — ветеран СВО из Тольятти, награжден медалью "За храбрость". Обучался во втором потоке региональной "Школы героев" и во время обучения вместе с наставником разрабатывал проект "Волжские игры" — спортивные соревнований для участников боевых действий. Сейчас работает заместителем директора МБУ "Центр физкультуры и спорта" г. о. Тольятти.

"Работаю в центре физкультуры и спорта с ноября прошлого года, — поделился Иван Сагин. — Получилось так, что во время проекта "Школа героев", который стартовал по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, я разработал проект, связанный с вовлечение ветеранов СВО в спортивную жизнь. Сейчас моя задача — привлечение ветеранов к систематическим занятиям спортом. Потому что это один из эффективных путей для реабилитации и социализации участников СВО, которые возвращаются после боевых действий".

Для решения вопроса трудоустройства и профобучения ветеранам СВО готовы оказать содействие в Кадровых центрах "Работа России" Самарской области.

При обращении в Кадровые центры за каждым участников СВО закрепляется куратор, обеспечивающий индивидуальный подход к содействию его трудоустройству, осуществляется подбор вакансий, исходя из жизненной ситуации гражданина.

"Мы оказываем услуги по содействию трудоустройству, профессиональному обучению, психологической поддержке, помогаем открыть свое дело, — рассказала ведущий специалист территориального кадрового центра "Работа России" г. о. Тольятти и м. р. Ставропольский Алена Досикова. — Чтобы получить эти услуги, достаточно позвонить или прийти в любой кадровый центр. Созданы клубы для ветеранов СВО и членов их семей, работодатели выделяют квотированные места для участников СВО. Все это делается, чтобы ветеранам СВО было комфортно вернуться к гражданской жизни".

Узнать больше об услугах для участников СВО и членов их семей можно в ближайшем кадровом центре или по телефону контакт-центра Кадрового центра "Работа России" Самарской области: 8 (800) 302-15-44.