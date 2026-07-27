Ветераны СВО находят новый профессиональный путь на предприятиях и в организациях региона

Ветераны специальной военной операции, возвращающиеся в Самарскую область, находят себя в мирной жизни. Иван Сагин — ветеран СВО из Тольятти, награжден медалью "За храбрость". Обучался во втором потоке региональной "Школы героев" и во время обучения вместе с наставником разрабатывал проект "Волжские игры" — спортивные соревнований для участников боевых действий. Сейчас работает заместителем директора МБУ "Центр физкультуры и спорта" г. о. Тольятти.
"Работаю в центре физкультуры и спорта с ноября прошлого года, — поделился Иван Сагин. — Получилось так, что во время проекта "Школа героев", который стартовал по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, я разработал проект, связанный с вовлечение ветеранов СВО в спортивную жизнь. Сейчас моя задача — привлечение ветеранов к систематическим занятиям спортом. Потому что это один из эффективных путей для реабилитации и социализации участников СВО, которые возвращаются после боевых действий".
Для решения вопроса трудоустройства и профобучения ветеранам СВО готовы оказать содействие в Кадровых центрах "Работа России" Самарской области.
При обращении в Кадровые центры за каждым участников СВО закрепляется куратор, обеспечивающий индивидуальный подход к содействию его трудоустройству, осуществляется подбор вакансий, исходя из жизненной ситуации гражданина.
"Мы оказываем услуги по содействию трудоустройству, профессиональному обучению, психологической поддержке, помогаем открыть свое дело, — рассказала ведущий специалист территориального кадрового центра "Работа России" г. о. Тольятти и м. р. Ставропольский Алена Досикова. — Чтобы получить эти услуги, достаточно позвонить или прийти в любой кадровый центр. Созданы клубы для ветеранов СВО и членов их семей, работодатели выделяют квотированные места для участников СВО. Все это делается, чтобы ветеранам СВО было комфортно вернуться к гражданской жизни".
Узнать больше об услугах для участников СВО и членов их семей можно в ближайшем кадровом центре или по телефону контакт-центра Кадрового центра "Работа России" Самарской области: 8 (800) 302-15-44.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!