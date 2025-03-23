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ЖКХ и благоустройство Общество

Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре обновят парк им. Щорса. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр города Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Это знаковое место для многих жителей района. Многие писали мне, рассказывали, что с этим местом связано детство, молодость. Кто-то сам гулял с родителями, а теперь водит сюда своих детей. Парк хоть и небольшой, но сделан продуманно, "привязан" к Дворцу пионеров и школьников. Такой небольшой "островок детства и юности" в Железнодорожном районе… Парк однозначно нужно сохранить, вернуть смысловое наполнение, поставить новые аттракционы", — пишет глава Самары.

Работы планируется начаться с входной группы и спортивного фиджитал-парка. "И чтобы сразу стало чище — площадку для выгула собак. Также приведем в порядок памятник Щорсу. Это часть истории, и дети должны ее знать", — резюмирует Носков.

 

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