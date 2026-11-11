Прокуратура проверит обстоятельства коммунальной аварии, оставившей без воды более тысячи домов в Хворостянском районе

Прокуратура проверяет обстоятельства отключения холодного водоснабжения в Хворостянском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Установлено, что в среду, 11 ноября, в 9:20 на трубопроводе холодного водоснабжения произошел порыв, в связи с чем 31 многоквартирный дом, 960 частных жилых домов, а также пять социально значимых объектов остались без холодного водоснабжения.
Для граждан был организован бойлерный подвоз воды.
"По поручению регионального надзорного ведомства прокуратура Хворостянского района организовала проверку соблюдения ресурсоснабжающей организацией федерального законодательства о водоснабжении, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".
Вопрос соблюдения прав граждан контролируется надзорным ведомством.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.