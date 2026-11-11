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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура проверит обстоятельства коммунальной аварии, оставившей без воды более тысячи домов в Хворостянском районе

ХВОРОСТЯНКА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура проверяет обстоятельства отключения холодного водоснабжения в Хворостянском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: МЧС России

Установлено, что в среду, 11 ноября, в 9:20 на трубопроводе холодного водоснабжения произошел порыв, в связи с чем 31 многоквартирный дом, 960 частных жилых домов, а также пять социально значимых объектов остались без холодного водоснабжения.

Для граждан был организован бойлерный подвоз воды.

"По поручению регионального надзорного ведомства прокуратура Хворостянского района организовала проверку соблюдения ресурсоснабжающей организацией федерального законодательства о водоснабжении, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".

Вопрос соблюдения прав граждан контролируется надзорным ведомством.

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