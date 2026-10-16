В Самаре до 5 ноября перекроют проезд по 5-й Просеке

В Самаре с 19 октября по 5 ноября будет закрыт проезд по 5-й просеке. Речь про участок возле дома № 10 на ул. Солнечной.
Ограничение движения необходимо для строительства нового железобетонного канала и неподвижных опор, замены 60-ти метров теплосети. Эти работы повысят надёжность теплоснабжения нескольких десятков многоквартирных домов в районе.
На период проведения работ подача тепла и горячей воды в дома и социальные объекты Промышленного и Октябрьского районов Самары сохранится, сообщает городской департамент хозяйства и экологии.
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Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.