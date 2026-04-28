В Самарской области смягчили норматив по числу парковок в ЖК

В Самарской области утвердили региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор региона Екатерина Семенова.

Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Там зафиксированы требования по обеспеченности жилых комплексов социальными объектами, спортивными площадками, зонами отдыха и т.п. Причем расчеты не квартальные, а конкретно по территории строительства", - пояснила Екатерина Семенова.

Одним из важнейших новшеств РНГП является методика расчета количества парковочных мест в новых ЖК. Она предусматривает применение специальной формулы:

- показатель уровня автомобилизации - 0,355 - умножается на общую площадь квартир на рассматриваемой территории, а полученное число делится на расчетную жилищную обеспеченность (она составляет 36 кв. метров по области и 38 кв. метров по Самаре и Тольятти).

"Норматива "одно машиноместо на одну квартиру" уже не будет. Необходимость снижения автомобилизации населения делает его устаревшим. Но подходить к решению этой задачи нужно комплексно. Делаем транспортную сеть связанной (строим дороги, развязки, пересадочные узлы), развиваем общественный транспорт - снижаем число парковочных мест", - прокомментировала Екатерина Семенова.

По ее словам, определяющими факторами в вопросах организации парковок будут осознанность застройщиков и сам продукт:

"В ЖК бизнес-класса застройщик будет стремиться делать больше парковочных мест. Ведь покупающие такое жилье семьи, как правило, имеют не одну машину, а значит, у них будет соответствующий запрос. В микрорайонах с низкой транспортной доступностью также нужно делать больше парковок. И мы это с девелоперами проговариваем".

РНГП будут учтены при формировании новых генплана и ПЗЗ Самары в рамках единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчик минграда разрабатывает концепцию. На суд жителей ее представят в 2027 году.