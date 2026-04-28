В Самарской области смягчили норматив по числу парковок в ЖК

В Самарской области утвердили региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор региона Екатерина Семенова.

Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары"
Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Там зафиксированы требования по обеспеченности жилых комплексов социальными объектами, спортивными площадками, зонами отдыха и т.п. Причем расчеты не квартальные, а конкретно по территории строительства", - пояснила Екатерина Семенова.

Одним из важнейших новшеств РНГП является методика расчета количества парковочных мест в новых ЖК. Она предусматривает применение специальной формулы:

-  показатель уровня автомобилизации - 0,355 - умножается на общую площадь квартир на рассматриваемой территории, а полученное число делится на расчетную жилищную обеспеченность (она составляет 36 кв. метров по области и 38 кв. метров по Самаре и Тольятти).

Возьмем в качестве примера 25-этажный дом на 198 квартир, общая площадь которых составляет 10981 кв. метр. Расчет по формуле показывает, что там должно быть 102 парковочных места. По действующим же нормативам на одну квартиру должно приходиться одно парковочное место. Однако у застройщиков есть возможность от него отклониться. Были случаи, когда им разрешали делать и по 0,5, а в особых случаях и по 0,3 машиноместа на квартиру. В минграде заявляли, что ликвидируют такой институт отклонений.

"Норматива "одно машиноместо на одну квартиру" уже не будет. Необходимость снижения автомобилизации населения делает его устаревшим. Но подходить к решению этой задачи нужно комплексно. Делаем транспортную сеть связанной (строим дороги, развязки, пересадочные узлы), развиваем общественный транспорт - снижаем число парковочных мест", - прокомментировала Екатерина Семенова.

По ее словам, определяющими факторами в вопросах организации парковок будут осознанность застройщиков и сам продукт:

"В ЖК бизнес-класса застройщик будет стремиться делать больше парковочных мест. Ведь покупающие такое жилье семьи, как правило, имеют не одну машину, а значит, у них будет соответствующий запрос. В микрорайонах с низкой транспортной доступностью также нужно делать больше парковок. И мы это с девелоперами проговариваем".

РНГП будут учтены при формировании новых генплана и ПЗЗ Самары в рамках единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчик минграда разрабатывает концепцию. На суд жителей ее представят в 2027 году.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

