В регионе из-за штормового ветра объявлен оранжевый уровень опасности

По информации Приволжского УГМС, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В течение дня 27 апреля местами в регионе ожидается очень сильный ветер, порывы 25-27 м/с.