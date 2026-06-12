В Тольятти открыли мемориальную доску в память о пожарном, погибшем на СВО

В четверг, 11 июня, в Тольятти на здании 31 пожарно-спасательного отряда была открыта мемориальная доска в честь Героя России Никиты Мечтанова — бывшего пожарного 75 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда.

В 2017 году Никита Мечтанов заключил контракт с Министерством обороны. С началом СВО он стал оператором БПЛА.

"Очень скоро бывший огнеборец с позывным "Мечта" стал самым результативным оператором боевых дронов, за которым буквально охотились боевики-националисты", - отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.

Он погиб 30 октября 2023 г., выполняя задачу по прикрытию группировки российских войск. Его усилия и мастерство помогли заставить отступить превосходящие силы противника и пресечь их попытку форсировать реку Днепр в Херсонской области.

Никиту Мечтанова с воинскими почестями похоронили в Севастополе на Алее Героев.

Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Мечтанову присвоено звание Героя России посмертно.