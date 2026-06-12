В Тольятти открыли мемориальную доску в память о пожарном, погибшем на СВО

В четверг, 11 июня, в Тольятти на здании 31 пожарно-спасательного отряда была открыта мемориальная доска в честь Героя России Никиты Мечтанова — бывшего пожарного 75 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда.
В 2017 году Никита Мечтанов заключил контракт с Министерством обороны. С началом СВО он стал оператором БПЛА.
"Очень скоро бывший огнеборец с позывным "Мечта" стал самым результативным оператором боевых дронов, за которым буквально охотились боевики-националисты", - отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.
Он погиб 30 октября 2023 г., выполняя задачу по прикрытию группировки российских войск. Его усилия и мастерство помогли заставить отступить превосходящие силы противника и пресечь их попытку форсировать реку Днепр в Херсонской области.
Никиту Мечтанова с воинскими почестями похоронили в Севастополе на Алее Героев.
Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Мечтанову присвоено звание Героя России посмертно.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги