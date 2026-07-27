Катание на экстремальных аттракционах может вызвать смертельный приступ даже у подростков — терапевт ВСК

Одним из самых любимых видов активностей у взрослых и детей, особенно в период летних каникул, всегда было катание на аттракционах. Однако экстремальное развлечение может закончиться серьезными проблемами со здоровьем, предупреждает Анастасия Канева, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Американские горки, карусели с резким вращением и свободным падением можно рассматривать как мощный стрессовый фактор. Организм включает режим защиты: вырабатываются гормоны, которые сужают сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений и артериальное давление; активируются факторы свертывания крови. Поэтому при наличии ряда заболеваний избыточная реакция на стресс может вызвать инсульт и инфаркт миокарда.
Экстремальные аттракционы противопоказаны людям с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, в организме могут происходить изменения, о которых человеку неизвестно — к ним относятся аневризмы и атеросклероз сосудов головного мозга. Поэтому проблемы со здоровьем после посещения луна-парка могут возникнуть даже у, на первый взгляд, здорового человека. Например, был случай, когда 37-летняя женщина обратилась в клинику с жалобами на изменение походки и повышенное артериальное давление в течение двух дней. В результате был выявлен инсульт в области мозжечка. Похожий инцидент произошел уже с 16-летним подростком, который почувствовал головокружение в течение 10 минут, затем потерял способность ходить, возникли трудности с глотанием. В итоге был диагностирован инсульт из-за разрыва внутренней оболочки сосуда, питающего головной мозг. В обоих примерах причиной недуга стало катание на аттракционах.
Чтобы минимизировать риски при общем недомогании после катания на аттракционе, следует отдохнуть и отложить любые активности. Если вскоре появились стойкие симптомы — асимметрия лица, слабость в одной руке, потеря силы, нарушение речи, головокружение, нарушение походки и движений, жгучие или давящие боли за грудиной более 20 минут, тошнота и рвота без облегчения — необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. До приезда бригады врачей рекомендуется по возможности надеть удобную одежду, лечь с возвышенным положением головы, контролировать артериальное давление и пульс.
"Лето и каникулы — сезон возможностей для того, чтобы дать телу заряд энергии. Посещение аквапарков и луна-парков, несомненно, хороший вариант для активного отдыха, но следует оценить риски для здоровья и выбрать менее экстремальные горки и карусели. Даже если у человека нет хронических заболеваний, стоит посещать не более 1-2 экстремальных аттракционов за день", — Анастасия Канева, Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас