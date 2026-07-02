Региональные соревнования профессионального мастерства среди специалистов скорой медицинской помощи прошли в Жигулевске

В соревнованиях приняли участие 9 команд из Тольяттинской, Самарской областной станции скорой медицинской помощи, а также коллектив скорой Сызранской центральной городской и районной больницы. Команды состояли из врачей, фельдшеров, медицинских сестер, отдельно соревновались и водители экстренной службы.
В рамках конкурса участники прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и практического мастерства. Бригады продемонстрировали свои умения на различных этапах. Каждый этап оценивали двое судей из разных медицинских организаций, что позволило обеспечить максимально объективную оценку каждой команды.
По итогам соревнований Тольяттинские бригады скорой помощи заняли 1, 2 и 3 места, а областная станция — 3 место.
"Соревнования профессионального мастерства — это не просто конкурс, это образовательная платформа, где специалисты области могут узнать что-то новое, ознакомиться, обменяться профессиональным опытом, а также проверить свои навыки и умения. Все команды проходят длительный процесс подготовки к соревнованиям. Они занимались самостоятельно в своих медицинских организациях, а также приезжали на тренировки на станцию в Тольятти, где могли ознакомиться с особенностями этапов, а также изучить симуляционное оборудование, которое применяется во время соревнований", — рассказал главный врач Тольяттинской городской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок.
Помощь в организации соревнований оказывает Тольяттинский медицинский колледж.
"Студенты уже не первый год помогают на этапах в качестве статистов и ассистентов. Это позволяет им окунуться в профессию и познакомится ближе с профессиональным сообществом", — подчеркнул главврач скорой.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас