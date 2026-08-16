В пос. Мехзавод отремонтировали поликлиническое отделение. Об этом в своем канале в Мах написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Более 31 тыс. жителей теперь получают помощь в современных условиях.

В Самарской городской больнице № 7 капитально отремонтировано амбулаторно-поликлиническое отделение № 2. На эти цели были выделены дополнительные средства из областного бюджета.

"Здание отделения построено в 1968 году. И, конечно, требовало обновления, о чем писали жители. Было приведено в порядок трехэтажное отделение площадью 1 603 кв. м. Здесь, кроме поликлиники, работают женская консультация и дневной стационар.

Обновлены помещения и фасад. Заменены кровля, окна, мебель, а также инженерные сети — системы отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации и автоматической пожарной сигнализации.

Ремонт выполнялся без перерыва в приеме пациентов. В 2026-м сюда будет установлен и новый рентгенологический аппарат", — написал губернатор.

Обновление подразделений проводится и по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.