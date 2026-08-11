Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях

Самарский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с региональным министерством здравоохранения организует диспансеризацию для ветеранов специальной военной операции. Обследование необходимо для диагностики заболеваний на ранней стадии и своевременного оказания специализированной медицинской помощи ветеранам.

Диспансеризация занимает всего один день и проводится в специально определенных ведущих медицинских организациях. В диспансеризацию дополнительно включен скрининг патологии органов слуха.

"Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами мы делаем все возможное, чтобы защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты, самые передовые технологии отечественной медицины" — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Защитники Отечества могут пройти бесплатную медицинскую реабилитацию, включая помощь в оформлении направлений на санаторно-курортное лечение. В 2025 г. диспансеризацию в регионе прошли свыше 2 800 ветеранов СВО — вдвое больше, чем годом ранее. С начала 2026 г. более 2000 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию.

На медицинскую реабилитацию по результатам диспансеризации направлено более 1500 обследованных защитников, на санаторно-курортное лечение — свыше 700 ветеранов СВО и боевых действий.

По завершению прохождения диспансеризации ветерану СВО выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

"Расширенная диспансеризация в два этапа проводится для участников СВО, вернувшихся из зоны боевых действий и не имеющих статуса военнослужащего, а также для членов их семей и семей погибших (уволенных из ВС РФ). Первый этап включает профосмотр, общий анализ крови, уровень холестерина и глюкозы крови, флюорографию, ЭКГ, консультацию психолога и терапевта по месту прикрепления к поликлинике, а второй этап включает углубленное консультирование и осмотры пациента специалистами в шести якорных медицинских организациях с выполнением дополнительных методов обследования по медицинским показаниям", — прокомментировал Станислав Алещенко, заместитель руководителя по медицинскому сопровождению самарского филиала фонда "Защитники Отечества".

Ветеран СВО и выпускник программы "Школа героев" Владимир Илларионов — один из героев, прошедших углубленную диспансеризацию. Он отметил удобство процедуры и подчеркнул ее важность для защитников.

"Для нас, ветеранов, такие медосмотры критически важны. Лично я сходил ко всем нужным докторам, сдал все, что требовалось. Плюс огромный: не надо никуда ездить — приняли в одном месте, без задержек, да и поликлиника сейчас отличная, врачи знающие", — рассказал ветеран.

Кроме того, с 2023 г. на базе Самарского областного клинического госпиталя для организации медицинского сопровождения ветеранов и членов их семей работает специальный Центр "Возвращение".

Основная работа Центра "Возвращение" направлена на координацию работы с медицинскими организациями Самарской области по оказанию ими своевременной и качественной медицинской помощи и реабилитации участников СВО, членов семей участников и членов семей погибших.

Таким образом, Фонд совместно с региональным Минздравом продолжает заботиться о каждом — адресно и с вниманием к каждому ветерану и члену его семьи.