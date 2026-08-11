В Кинельском районе обсудили качество сотовой связи, работу почтовых отделений и перспективы расширения цифровых возможностей для жителей

Во вторник, 11 августа, состоялась рабочая поездка представителей министерства цифрового развития и связи Самарской области в Кинельский район. Заместитель министра Павел Гокин встретился с жителями и обсудил проблемные вопросы цифровой отрасли. Также он провел рабочую встречу с главой муниципального района Владимиром Чихиревым и главами сельских поселений муниципального района.

Главными темами обсуждения стали качество сигнала сотовой связи, работа отделений "Почты России", обеспечение высокоскоростным интернетом. Павел Гокин, в частности, прояснил ситуацию с нестабильной мобильной связью в отдельных селах.

"Например, на территории сельского поселения Комсомольский в селах Филипповка, Грачевка и Нижненикольское связь неустойчива. Жалобы от населения мы получаем регулярно и отрабатываем", - отметил болевые точки заместитель министра.

Он обратил внимание, что такие вопросы решает федеральный проект "УЦН 2.0". С 2021 г. он помогает обеспечивать высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России с числом жителей от 100 до 500 человек. В рамках проекта в таких селах устанавливаются базовые станции с поддержкой стандартов 2G (голосовая связь) и 4G (доступ в интернет).

Павел Гокин также пояснил механизм голосования за подключение сел: "В Кинельском районе отлично налажена работа с гражданами, в результате за отдельные населенные пункты отдают в 10 раз больше голосов, чем там проживает людей. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и все желающие, зарегистрированные на территории Самарской области. Жители населенного пункта могут пригласить своих родных и знакомых из других городов присоединиться к голосованию, чтобы всегда быть на связи".

Отметим, что с 2021 по 2025 год проект "УЦН 2.0" реализован в 144 населенных пунктах Самарской области, что позволило обеспечить связью более 33, 5 тыс. жителей. В том числе 12 базовых станций установлено в Кинельском районе. Еще 12 станций планируется смонтировать в регионе в 2026 г., две из них - в Кинельском районе: в п. Новосадовый (с.п. Богдановка) и п. Кутулук (с.п. Георгиевка), что обеспечит охват 257 жителей.

По селу Филипповка будут приняты дополнительные решения. В ближайшее время министерство цифрового развития рассмотрит варианты решения вопроса с участием операторов связи.