В Кинельском районе обсудили качество сотовой связи, работу почтовых отделений и перспективы расширения цифровых возможностей для жителей

Во вторник, 11 августа, состоялась рабочая поездка представителей министерства цифрового развития и связи Самарской области в Кинельский район. Заместитель министра Павел Гокин встретился с жителями и обсудил проблемные вопросы цифровой отрасли. Также он провел рабочую встречу с главой муниципального района Владимиром Чихиревым и главами сельских поселений муниципального района.
Главными темами обсуждения стали качество сигнала сотовой связи, работа отделений "Почты России", обеспечение высокоскоростным интернетом. Павел Гокин, в частности, прояснил ситуацию с нестабильной мобильной связью в отдельных селах.
"Например, на территории сельского поселения Комсомольский в селах Филипповка, Грачевка и Нижненикольское связь неустойчива. Жалобы от населения мы получаем регулярно и отрабатываем", - отметил болевые точки заместитель министра.
Он обратил внимание, что такие вопросы решает федеральный проект "УЦН 2.0". С 2021 г. он помогает обеспечивать высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России с числом жителей от 100 до 500 человек. В рамках проекта в таких селах устанавливаются базовые станции с поддержкой стандартов 2G (голосовая связь) и 4G (доступ в интернет).
Павел Гокин также пояснил механизм голосования за подключение сел: "В Кинельском районе отлично налажена работа с гражданами, в результате за отдельные населенные пункты отдают в 10 раз больше голосов, чем там проживает людей. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и все желающие, зарегистрированные на территории Самарской области. Жители населенного пункта могут пригласить своих родных и знакомых из других городов присоединиться к голосованию, чтобы всегда быть на связи".
Отметим, что с 2021 по 2025 год проект "УЦН 2.0" реализован в 144 населенных пунктах Самарской области, что позволило обеспечить связью более 33, 5 тыс. жителей. В том числе 12 базовых станций установлено в Кинельском районе. Еще 12 станций планируется смонтировать в регионе в 2026 г., две из них - в Кинельском районе: в п. Новосадовый (с.п. Богдановка) и п. Кутулук (с.п. Георгиевка), что обеспечит охват 257 жителей.
По селу Филипповка будут приняты дополнительные решения. В ближайшее время министерство цифрового развития рассмотрит варианты решения вопроса с участием операторов связи.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???