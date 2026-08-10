До 31 октября изменен маршрут автобуса № 2 из Южного города

С 10 августа по 31 октября в связи с капитальным ремонтом путепровода на 17 км дороги "Самара — Большая Черниговка" схема движения маршрута № 2 временно изменена. Протяжённость с учётом объезда увеличена на 50 км за один кругорейс.

Чтобы сохранить работу маршрута, в указанный период количество рейсов, курсирующих по средам, будет сокращено, сообщает пресс-служба администрации района в соцсетях.

После завершения ремонта путепровода перевозки будут возобновлены в полном объёме: ежедневно по будням, два раза в сутки.