Лекторы Общества "Знание" проводят лекции об избирательных системах в Самарской области

Российское общество "Знание" проводит в Самарской области цикл лекций, посвященных избирательному праву и избирательным процессам. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности и формирование осознанной гражданской позиции у жителей региона.

Лекции проходят на различных площадках региона и затрагивают ключевые вопросы современной избирательной системы России: общая организация выборов, Единый день голосования и механизмы защиты избирательного права; цифровизация избирательного процесса и сочетание новаций с традициями, сравнительный анализ электоральных систем, а также тема "Право выбора".

"Цикл лекций, организованный Российским обществом "Знание" в Самарской области, стал важным шагом в повышении правовой грамотности наших граждан. Мы целенаправленно охватили самые разные категории слушателей — от студентов до госслужащих, от ветеранов СВО до работающей молодежи. Уверена, что полученные знания помогут каждому участнику цикла не только ориентироваться в тонкостях избирательного законодательства, но и осознанно подходить к реализации своего гражданского долга", — пояснила директор филиала просветительской организации в регионе Ольга Воронова.

Слушателями лекций уже стали студенты средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, ветераны специальной военной операции, родители, работающая молодежь, а также государственные и муниципальные служащие в рамках проекта Знание.Государство.

Участники узнают об устройстве и функционировании избирательных систем в современном мире. В частности, рассматриваются вопросы классификации типов электоральных систем — мажоритарной, пропорциональной и смешанной. Отдельное внимание уделяется цифровизации избирательного процесса: слушатели узнают о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и сервисе "Мобильный избиратель", которые в России охватывают миллионы избирателей.

Также в рамках лекций обсуждаются механизмы общественного контроля за выборами и их прозрачность: в России за выборами следят десятки тысяч наблюдателей, видеокамеры работают на более чем 100 тысячах участков, применяется база данных ГАС "Выборы". Особое внимание в рамках обсуждений уделяется защите электорального суверенитета.

Мероприятия организованы на базе ведущих вузов региона, включая Самарский университет имени С. П. Королева и Поволжский государственный университет сервиса, а также в учреждениях среднего профессионального образования: Тольяттинском индустриально-педагогическом колледже, Поволжском государственном колледже, Самарском политехническом колледже, Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме, Красноярском государственном техникуме и Чапаевском химико-технологическом техникуме. Помимо образовательных учреждений, встречи проходят на площадках территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе в подразделениях МВД, МЧС, ФАС, УФК, Росгвардии, ФСИН и ФССП.

Лекторами цикла выступают — заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, победитель конкурса Знание.Лектор Павел Покровский, победитель конкурса Знание.Лектор Владислав Радьков, к. и. н., доцент Самарского государственного технического университета Егор Макаров, а также молодежный министр образования Самарской области Виктория Замятина.