Лекторы Общества "Знание" проводят лекции об избирательных системах в Самарской области

Российское общество "Знание" проводит в Самарской области цикл лекций, посвященных избирательному праву и избирательным процессам. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности и формирование осознанной гражданской позиции у жителей региона.
Лекции проходят на различных площадках региона и затрагивают ключевые вопросы современной избирательной системы России: общая организация выборов, Единый день голосования и механизмы защиты избирательного права; цифровизация избирательного процесса и сочетание новаций с традициями, сравнительный анализ электоральных систем, а также тема "Право выбора".
"Цикл лекций, организованный Российским обществом "Знание" в Самарской области, стал важным шагом в повышении правовой грамотности наших граждан. Мы целенаправленно охватили самые разные категории слушателей — от студентов до госслужащих, от ветеранов СВО до работающей молодежи. Уверена, что полученные знания помогут каждому участнику цикла не только ориентироваться в тонкостях избирательного законодательства, но и осознанно подходить к реализации своего гражданского долга", — пояснила директор филиала просветительской организации в регионе Ольга Воронова.
Слушателями лекций уже стали студенты средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, ветераны специальной военной операции, родители, работающая молодежь, а также государственные и муниципальные служащие в рамках проекта Знание.Государство.
Участники узнают об устройстве и функционировании избирательных систем в современном мире. В частности, рассматриваются вопросы классификации типов электоральных систем — мажоритарной, пропорциональной и смешанной. Отдельное внимание уделяется цифровизации избирательного процесса: слушатели узнают о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и сервисе "Мобильный избиратель", которые в России охватывают миллионы избирателей.
Также в рамках лекций обсуждаются механизмы общественного контроля за выборами и их прозрачность: в России за выборами следят десятки тысяч наблюдателей, видеокамеры работают на более чем 100 тысячах участков, применяется база данных ГАС "Выборы". Особое внимание в рамках обсуждений уделяется защите электорального суверенитета.
Мероприятия организованы на базе ведущих вузов региона, включая Самарский университет имени С. П. Королева и Поволжский государственный университет сервиса, а также в учреждениях среднего профессионального образования: Тольяттинском индустриально-педагогическом колледже, Поволжском государственном колледже, Самарском политехническом колледже, Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме, Красноярском государственном техникуме и Чапаевском химико-технологическом техникуме. Помимо образовательных учреждений, встречи проходят на площадках территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе в подразделениях МВД, МЧС, ФАС, УФК, Росгвардии, ФСИН и ФССП.
Лекторами цикла выступают — заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, победитель конкурса Знание.Лектор Павел Покровский, победитель конкурса Знание.Лектор Владислав Радьков, к. и. н., доцент Самарского государственного технического университета Егор Макаров, а также молодежный министр образования Самарской области Виктория Замятина.
"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий для молодежи по всей России, организует выступления выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.