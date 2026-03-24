В 2025 году спасательный отряд "ЛизаАлерт" при поддержке Билайна нашел и спас 836 пропавших самарцев

В течение 2025 года добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил заявки на поиск 1 255 человек в Самарской области. 836 из них удалось найти и спасти — их близкие получили уведомление "Найден.Жив".
Люди могут пропадать по разным причинам: дезориентируются из-за возраста или проблем со здоровьем, теряются в лесу, уезжают и не предупреждают близких, самовольно уходят из дома или сталкиваются с резким ухудшением состояния. С такими ситуациями и работает "ЛизаАлерт", куда обращаются родственники.
Ключевым партнером спасательного отряда уже более 13 лет является Билайн. Чтобы помогать поискам, компания участвует в работе и развивает технические решения. Например, оператор разработал сервис геопоиска для быстрого определения возможного местоположения пропавшего и предоставил оборудование для связи в труднодоступных местах. Кроме того, работают единая горячая линия для обращений и передачи информации и сервис Билайн.Поиск, которые помогают привлекать к поиску людей, находящихся рядом.
Работе отряда очень помогает техника для поиска с воздуха — дроны-беспилотники. Они быстро обследуют территории и передают изображения для автоматического анализа, что значительно ускоряет поисковые операции и снижает нагрузку на волонтеров. В 2025 году Билайн оснастил "ЛизаАлерт" такой техникой для пяти регионов.
"Билайн уже 13 лет поддерживает нас, и это партнерство помогает нам внедрять передовые технологии для спасения людей. Особенно сейчас важны профессиональные дроны: они обследуют большие территории за считанные минуты, могут находить людей даже в темноте или сквозь деревья и передавать голосовые сообщения для координации поисков. Мы открыли сбор средств на их приобретение, и каждый может внести посильный вклад в их покупку, помогая увеличить количество спасенных", — отмечает Григорий Сергеев, руководитель ПСО "ЛизаАлерт".
Билайн вместе с "ЛизаАлерт" запустил спецпроект "Набираем высоту", где идет сбор средств на профессиональную технику, которая поможет расширить возможности поиска пропавших. Цель сбора — 150 миллионов рублей, чтобы оснастить отряды по всей стране профессиональными дронами, обучить пилотов-добровольцев, обеспечить техническое обслуживание и расширить зону охвата, ускорив реагирование на пропажи. В акции может принять участие каждый, перечислить можно любую сумму, даже 1 рубль. Инициатива стартовала в ноябре 2025 года, и недавно уже преодолела важный рубеж: сумма собранных средств перешагнула отметку в 10 000 000 рублей.
Последние комментарии
