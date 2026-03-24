В 2025 году спасательный отряд "ЛизаАлерт" при поддержке Билайна нашел и спас 836 пропавших самарцев От экранов к небу: сбор Билайна для "ЛизаАлерт" преодолел отметку 10 000 000 Самарский проект "Живи сейчас: маршрут построен" охватит несколько регионов ПФО В Самаре продолжают адаптировать жилье для ветеранов СВО с инвалидностью Новая экосистема Авито повысит доверие к приютам и зооволонтёрам

В 2025 году спасательный отряд "ЛизаАлерт" при поддержке Билайна нашел и спас 836 пропавших самарцев

В течение 2025 года добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил заявки на поиск 1 255 человек в Самарской области. 836 из них удалось найти и спасти — их близкие получили уведомление "Найден.Жив".

Люди могут пропадать по разным причинам: дезориентируются из-за возраста или проблем со здоровьем, теряются в лесу, уезжают и не предупреждают близких, самовольно уходят из дома или сталкиваются с резким ухудшением состояния. С такими ситуациями и работает "ЛизаАлерт", куда обращаются родственники.

Ключевым партнером спасательного отряда уже более 13 лет является Билайн. Чтобы помогать поискам, компания участвует в работе и развивает технические решения. Например, оператор разработал сервис геопоиска для быстрого определения возможного местоположения пропавшего и предоставил оборудование для связи в труднодоступных местах. Кроме того, работают единая горячая линия для обращений и передачи информации и сервис Билайн.Поиск, которые помогают привлекать к поиску людей, находящихся рядом.

Работе отряда очень помогает техника для поиска с воздуха — дроны-беспилотники. Они быстро обследуют территории и передают изображения для автоматического анализа, что значительно ускоряет поисковые операции и снижает нагрузку на волонтеров. В 2025 году Билайн оснастил "ЛизаАлерт" такой техникой для пяти регионов.

"Билайн уже 13 лет поддерживает нас, и это партнерство помогает нам внедрять передовые технологии для спасения людей. Особенно сейчас важны профессиональные дроны: они обследуют большие территории за считанные минуты, могут находить людей даже в темноте или сквозь деревья и передавать голосовые сообщения для координации поисков. Мы открыли сбор средств на их приобретение, и каждый может внести посильный вклад в их покупку, помогая увеличить количество спасенных", — отмечает Григорий Сергеев, руководитель ПСО "ЛизаАлерт".

Билайн вместе с "ЛизаАлерт" запустил спецпроект "Набираем высоту", где идет сбор средств на профессиональную технику, которая поможет расширить возможности поиска пропавших. Цель сбора — 150 миллионов рублей, чтобы оснастить отряды по всей стране профессиональными дронами, обучить пилотов-добровольцев, обеспечить техническое обслуживание и расширить зону охвата, ускорив реагирование на пропажи. В акции может принять участие каждый, перечислить можно любую сумму, даже 1 рубль. Инициатива стартовала в ноябре 2025 года, и недавно уже преодолела важный рубеж: сумма собранных средств перешагнула отметку в 10 000 000 рублей.

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

