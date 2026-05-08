В Строительно-энергетическом колледже прошел Бал Победы

В самарском Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. Мероприятие нацелено на сохранение исторической памяти и выражение благодарности участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Площадь имени Героя Советского Союза Михаила Тихоновича Гарнизова стала местом, где ожила история: в исполнении студентов колледжа прозвучали песни и стихи военных лет и были исполнены хореографические композиции. Кроме того, состоялся малый бессмертный полк, в рамках которого студенты почтили память героев Отечества из своих семей, а также церемония возложения цветов к стеле.

Участие в мероприятии приняли Владимир Харьков - участник СВО, руководитель самарского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", выпускник региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, Илья Русинов - участник СВО, директор Центра военно-патриотического воспитания "ЗВЕНО".

"Я прошу вас: чтите своих дедов и прадедов, которые 81 год назад совершили подвиг и победили фашизм. А мы, участники специальной военной операции, защитим вас сегодня. Надеемся, что в будущем вы тоже станете героями, будете отстаивать интересы нашего государства, строить его в том направлении, на которое взял курс наш президент", - обратился к студентам Владимир Харьков.

Илья Русинов вспомнил о том, как нашел детское сочинение о подвиге своего прадеда, участника Великой Отечественной войны, и рисунок медали "За отвагу".

"Я эту свою работу не помню, но благодаря ей понял, откуда во мне желание защищать Родину. Кроме того, мой отец был ветераном Афганистана. Вернувшись сюда и поработав с колледжем, хочу выразить благодарность. Колледж много делает для того, чтобы молодежь пошла правильным путем. Вы, ребята, - строители нового мира", - отметил герой.

"По всей стране проходят мероприятия, которые возвращают нас в прошлое. В России нет семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война, и мы бережно храним память наших предков. Сегодня студенты принесли фотографии защитников Отечества из семейных архивов. Важно, чтобы ребята помнили истинные события в истории своей страны", - рассказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

"Бал Победы, посвященный великому для нашей страны празднику - Дню Победы, стал для колледжа уже традиционным. 9 мая - это не просто дата в календаре, а память о тех, кто защищал нашу Родину, отстаивал ее свободу и независимость, о жертве, которая была принесена, чтобы дать нам возможность сегодня учиться, творить, мечтать", - поделился мнением директор Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева Владимир Бочков.

Общероссийской общественной организацией Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России выпускник Куйбышевского энергетического техникума 1988 года, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Петрович Чуйко посмертно награжден медалью "За мужество и гуманизм". В рамках мероприятия Владимир Бочков вручил награду вдове Чуйко Елизавете и его дочери Ольге.

Сегодняшние студенты продолжают память о героях Отечества. На мероприятии наградили военно-патриотический клуб "Защитник" им. В.Чуйко за первое место в городском этапе специальной возрастной категории Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0".