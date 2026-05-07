В Самарской области дали отбой опасности атаки БПЛА: сбитых беспилотников над территорией региона нет

В четверг, 7 мая, в 10:40 в Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Напомним, беспилотная опасность была объявлена в ночь на 7 мая, в 3:37. В регионе ввели режим "Ковер". В 6:30 дополнительно объявили ракетную опасность. Она длилась более часа, но в 7:49 был дан отбой. На время ракетной опасности в Самаре приостанавливали движение наземного общественного транспорта.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА над акваториями трех морей и над территориями 21 региона. Самарской области среди них нет.
