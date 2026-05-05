Стало известно, в каком формате пройдет празднование Дня Победы в Самаре

Во вторник, 5 мая, в Самаре прошла конференция, посвященная празднованию Дня Победы. Ее участники рассказали, в каком формате в 2026 году пройдут торжественные мероприятия, ждать ли горожанам салюта и какие меры безопасности будут приняты в городе и области.

В конференции приняли участие заместитель министра — руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления министерства по региональной безопасности Самарской области Андрей Медников, начальник специальной службы штаба 2 гвардейской общевойсковой армии, подполковник Андрей Садовников, руководитель регионального штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Самарской области, член правления Самарского союза молодежи Ольга Николаева, исполнительный директор самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов и заместитель министра — руководитель департамента по взаимодействию с институтами гражданского общества министерства внутренней политики Самарской области Мария Купцова.

Центральное событие Дня Победы — Парад — состоится, по традиции, на площади им. Куйбышева. В нем, по словам Андрея Садовникова, примут участие 1300 человек. В этом году было принято решение не привлекать механизированную колонну.

"В этом году от Министерства обороны РФ привлекается 490 человек, от федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций будут участвовать 820 человек. Будут привлечены парадные расчеты мотострелковых бригад 27-й мотострелковой дивизии, роты почетных караулов, парадные расчеты от филиала военно-учебного центра. Для обеспечения безопасности будут развернуты мобильные огневые группы на наиболее вероятное направление пролета БПЛА, а также в акватории Волги", — рассказал он.

Запланированы и другие мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. В частности, по словам Андрея Медникова, правительство Самарской области приняло решение уменьшить количество зрителей, которые смогут присутствовать на параде.

"Традиционно у нас было восемь больших трибун для зрителей. В этом году останется две трибуны. Уменьшение числа зрителей нужно для обеспечения безопасности и скорейшей эвакуации в случае ЧС. Трибуны будут расположены вдоль театра оперы и балета. Вход будет организован с двух контрольно-пропускных пунктов — на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской и на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской", — подчеркнул он.

Также Андрей Медников отметил, что у каждого зрителя должен быть пригласительный именной билет 7+. С собой потребуется взять паспорт. Детей до 7 лет в этом году на Парад не пустят.

По словам Сергея Андриянова, в 2026 году в Параде Победы будет задействовано более 100 волонтеров. Их также привлекут к встрече гостей около КПП, они помогут, в случае необходимости, сопроводить участников до трибун.

Андрей Медников сообщил об ограничении дорожного движения. Кроме того, он рассказал, что парадные расчеты, которые традиционно ранее шли по ул. Маяковского и ул. Молодогвардейской, в этом году там проходить не будут.

"Они пройдут по площади Куйбышева и по ул. Вилоновской уйдут вниз, в сторону Волжского проспекта, и далее — в пункты постоянной дислокации", — добавил он.

Кроме того, в районе площади Куйбышева утром 9 мая будут ограничены сотовая связь и интернет — это необходимо для безопасности горожан.

На один из главных вопросов, волнующих самарцев, — будет ли в 2026 году салют — ответили Андрей Медников и Андрей Садовников. Артиллерийский салют и фейерверк запустят в 22:00 с акватории Волги — с баржи напротив Струковского сада или Первой очереди набережной.

Еще один проект, интересный самарцам в преддверии Дня Победы — "Бессмертный полк". О том, как он будет проходить в этом году, сообщила Ольга Николаева.

"Безусловно, одним из важных приоритетов при проведении акции является, конечно, безопасность участников. В связи с этим у жителей Самарской области в этом году будет возможность принять участие в дополнительных форматах акций — таких как "Стена памяти", "Бессмертный полк". Особое место среди данных форматов занимает "Бессмертный полк онлайн". В рамках данного формата участники могут загрузить фотографии своих героев на специальном портале, заполнить небольшую анкету, поделиться историей своего Героя", — отметила Ольга Николаева.

Чтобы попасть в онлайн-шествие, необходимо подать заявку до 6 мая включительно. Шествие "Бессмертного полка" начнется 9 мая в 12:00, запланирована трансляция.

"В этом году участникам не нужно будет ждать, когда появится портрет их Героя. Они могут авторизоваться и, спустя короткое время, фотография появится в трансляции. Также стоит отметить, что авторизоваться на данном сайте участники могут с помощью Сбер ID, с помощью социальных сетей ВКонтакте, "Одноклассники", с помощью национального мессенджера MAХ", — добавила она

Также у жителей Самарской области будет возможность поучаствовать в других форматах, в том числе новых. В частности, это проект "Свои родные" — для участников СВО.

Памятные и торжественные мероприятия пройдут не только в Самаре, но и в других муниципалитетах региона. По словам Марии Купцовой, главным в этом году останется вопрос безопасности.

"В этом году будет немного изменен привычный формат. Мы рекомендовали всем администрациям глав муниципальных образований ограничить массовые мероприятия и проводить в небольших форматах — не более 50 человек. Это вопрос безопасности. Самое главное — праздник состоится, но он будет более адресным, внимательным к нашим главным участникам, ветеранам и их семьям. Поздравления будут отправлены лично в каждый дом, каждому герою, каждому ветерану", — заключила она.