Иван Носков: "Трудовой подвиг в военные годы — уже часть истории не только Самары, но и всей страны"

В Самаре накануне Дня Победы открылась мультимедийная выставка "Герои Труда". Она размещена на экранах на площади Куйбышева и объединяет более 60 биографий — это Герои Социалистического Труда, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы и Герои Труда России, чья жизнь и деятельность были связаны с Самарой, ранее — с городом Куйбышевым.

"Эта выставка — память о тех, чьими руками создавалась трудовая слава Самары. Каждый из них родился, трудился и был удостоен высокого звания именно здесь, на берегах Волги. Их достижения в науке, промышленности, культуре, образовании и других сферах деятельности — фундамент, на котором стоит современный облик нашего города, а их труд — уже часть истории не только Самары, но и всей страны. Рекомендую всем самарцам, особенно школьникам и студентам, увидеть выставку накануне Дня Победы", — сказал глава города Самары Иван Носков.

На выставке собраны и представлены материалы из архивов предприятий, которые работали в Куйбышеве. В их числе — фотографии, биографии трижды Героя Социалистического Труда, авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина, дважды Героев Социалистического Труда — министра обороны Советского Союза, маршала Дмитрия Федоровича Устинова, конструкторов Сергея Павловича Королева, Дмитрия Ильича Козлова, Николая Дмитриевича Кузнецова и директора завода "Прогресс" Виктора Яковлевича Литвинова.

Выставка подготовлена администрацией города при содействии Героя РФ, председателя Самарской областной общественной организации "Герои Отечества" Игоря Станкевича и самарских предприятий: ПАО "ОДК — Кузнецов", АО "Авиакор — Авиационный Завод", АО "РКЦ "Прогресс", АО "Самарский металлургический завод", ОАО "ЕПК Самара", ПАО "Завод имени Тарасова", ПАО "Самарский завод "ЭКРАН", АО "Авиаагрегат" и АО "Самарский электромеханический завод". Также при подготовке выставки использовались материалы портала "Герои страны" и книги "Энциклопедия подвига".

Отметим, что сегодня в Самаре 8 общеобразовательных школ носят имена Героев Социалистического Труда, работают 15 школьных музеев трудовой и боевой славы. Двенадцать улиц, площадей и скверов, а также три профессиональных учебных заведения и вуз названы в честь Героев Социалистического Труда. Память о Героях увековечена в 8 памятниках и 17 мемориальных досках.

Выставка на площади Куйбышева транслируется на мультимедийных экранах с 7:00 до 23:59, в остальное время экраны выключены.